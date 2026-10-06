به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوری زرگری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن «زنگ عاطفه‌ها» در دبستان شهیدان احمدی شاهرود، اظهار داشت: هدف این اقدام ترویج فرهنگ همدلی و کمک به دانش‌آموزان نیازمند است.

وی ادامه داد: برگزاری زنگ عاطفه‌ها فرصتی برای مشارکت مردم و دانش‌آموزان در حمایت از افرادی است که برای تأمین نیازهای تحصیلی خود با مشکلات مالی مواجه هستند.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود تاکید کرد: می کوشیم تا کمبود امکانات و لوازم مورد نیاز مدرسه، مانعی برای تحصیل و حضور دانش‌آموزان در فضای آموزشی نباشد و زمینه ادامه تحصیل مطلوب آنان فراهم شود.

نوری زرگری با بیان اینکه کمک‌های مردمی از مسیر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مدارس قابل دریافت است، یادآور شد: کمک‌های جمع آوری شده مدارس در صورت وجود دانش‌آموز نیازمند، با هماهنگی مدیر مدرسه و کمیته امداد در همان مدرسه برای این دانش‌آموزان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه در مدرسه‌ای دانش‌آموز نیازمند وجود نداشته باشد، کمک‌های جمع‌آوری‌شده در اختیار کمیته امداد قرار می‌گیرد تا برای تأمین نیازهای دانش‌آموزان تحت حمایت در سایر مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با اشاره به اولویت کمک‌های نقدی در این مرحله، بیان کرد: بخشی از هزینه تهیه لوازم التحریر دانش‌آموزان از پیش پرداخت شده است و کمک‌های نقدی مردم می‌تواند برای جبران هزینه‌های انجام‌شده و تأمین نیازهای دیگر دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شاهرود خاطرنشان کرد: لوازم التحریر مورد نیاز یک هزار و ۲۳۲ دانش‌آموز تحت حمایت تهیه شده و این اقلام حدود دو هفته پیش از آغاز سال تحصیلی به خانواده‌های آنان تحویل داده شده است.