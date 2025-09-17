  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

۱۲۴۰ دانش آموز شاهرودی تحت حمایت کمیته امداد هستند

شاهرود- رئیس کمیته امداد شاهرود از تحت پوشش بودن یک هزار و ۲۴۰ دانش آموز خبر داد و گفت: این دانش آموزان نیازمند یاری همشهریان نیکوکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوری زرگری ظهر چهارشنبه در مراسم شروع جشن عاطفه‌ها در محل میدان اصلی شاهرود و گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۲ پایگاه جمع آوری کمک‌های مردمی در سطح شهرستان برپا است، ابراز داشت: هدف این پایگاه‌ها تامین نوشت افزار دانش آموزان تحت حمایت است.

وی افزود: رویکرد برگزاری جشن عاطفه‌ها تلاش برای معطوف شدن توجه نیکوکاران به سمت حمایت از فرزندان معنوی است تا این افراد بتوانند از حق تحصیل و وسایل آموزشی مناسب بهره مند شوند.

رئیس کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه یک هزار و ۲۴۰ دانش آموز در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند، ابراز داشت: خیران می‌توانند با مشارکت در جشن عاطفه‌ها این دانش آموزان برای بازگشایی مدارس حمایت کنند.

نوری زرگری تصریح کرد: خیران و نیکوکاران می‌توانند با حضور در پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها، میعادگاه نماز جمعه، مراکز نیکوکاری یا دفاتر کمیته امداد در این امر خیر مشارکت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق درگاه الکترونیکی ۸۸۷۷*۰۲۳۲# و یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۵۰۲۴ نیز واریز کنند.

