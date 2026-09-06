کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای جشن عاطفه‌ها اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، بیش از ۴۷ پایگاه کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در میادین، معابر اصلی و نقاط پرتردد شهرهای استان مستقر می‌شوند و کمک‌های مردمی را برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان دریافت می‌کنند.

وی افزود: روز جمعه ۲۰ شهریورماه نیز پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مصلی‌ها و میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان برپا خواهد شد و مردم می‌توانند کمک‌های خود را به دانش‌آموزان نیازمند اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: در هفته دوم مهرماه و همزمان با آغاز فعالیت مدارس نیز با همکاری سازمان دانش‌آموزی، «زنگ عاطفه‌ها» در مدارس استان نواخته می‌شود تا دانش‌آموزان در کنار آغاز سال تحصیلی، با فرهنگ همدلی و مسئولیت اجتماعی نیز آشنا شوند.

زارع با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند، گفت: امسال یک‌هزار و ۴۸۶ نفر از این دانش‌آموزان برای نخستین بار وارد مدرسه می‌شوند و کلاس اولی هستند؛ از این رو تلاش می‌کنیم با همراهی خیران و مردم، شرایط مناسبی برای آغاز سال تحصیلی این دانش‌آموزان فراهم شود.

وی تأکید کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تنها به تأمین کیف، کفش و نوشت‌افزار محدود نمی‌شود، بلکه مشارکت در این زمینه می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار را در آستانه سال تحصیلی کاهش دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان درباره میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده در جشن عاطفه‌های سال گذشته نیز اظهار کرد: سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض با مشارکت خیران و مردم برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش پرداخت شد.

زارع ادامه داد: همچنین ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته لوازم‌التحریر به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و امسال نیز تاکنون بیش از ۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر آماده شده است.

وی با دعوت از خیران، صاحبان صنایع، اصناف، فرهنگیان، دانشجویان و دانش‌آموزان برای مشارکت در جشن عاطفه‌ها گفت: کمک‌های مردمی پس از جمع‌آوری برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت هزینه خواهد شد و این روند تا تأمین نیاز همه دانش‌آموزان ادامه دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان افزود: نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها، ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، مراجعه به سامانه Ekram.emdad.ir، شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۳۱۸۸۷۷*، واریز کمک به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ یا از طریق اپلیکیشن «صدقه من» در این پویش مشارکت کنند.