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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۶

۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان سنقر توزیع شد

۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان سنقر توزیع شد

کرمانشاه - رئیس کمیته امداد سنقروکلیایی از توزیع ۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان زیر پوشش این نهاد خبر داد.

مرتضی پروینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع یک‌هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تأمین بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و پشتیبانی از خانواده‌های تحت حمایت انجام شده است.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: بسته‌های تحصیلی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت تا بخشی از ملزومات مورد نیاز آنان برای حضور در مدرسه تأمین شود.

رئیس کمیته امداد سنقروکلیایی ارزش مجموع اقلام توزیع‌شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این برنامه با هدف کاهش بخشی از فشار هزینه‌های تحصیل بر خانواده‌های تحت حمایت و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای ادامه تحصیل فرزندان آنان اجرا شده است.

پروینی با قدردانی از همراهی خیران و نیکوکاران اظهار کرد: پشتیبانی از دانش‌آموزان و تأمین امکانات مورد نیاز برای تحصیل آنان، از محورهای مهم فعالیت کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت به شمار می‌رود.

وی همچنین مشارکت نیکوکاران در تأمین لوازم آموزشی را اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌ها دانست و افزود: این همراهی می‌تواند علاوه بر رفع بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، در افزایش انگیزه آنان و فراهم‌شدن فرصت‌های برابر آموزشی برای فرزندان خانواده‌های تحت حمایت نقش‌آفرین باشد.

کد مطلب 6990941

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