حمل کالا از کردستان به مرز ۳ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری بعدازظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در تابستان سال ۱۴۰۵ نزدیک به سه میلیون تن انواع کالا از مبادی استان کردستان به نقاط مختلف داخل و خارج استان حمل شده است.

وی افزود: این میزان کالا در قالب ۱۷۹ هزار سفر باری و با صدور بارنامه جابه‌جا شده که بیانگر حجم قابل توجه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان در فصل تابستان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: میزان تناژ کالای جابه‌جا شده در سه‌ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

شکری با اشاره به سهم کالاهای معدنی از مجموع بار حمل‌شده در استان گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از کالاهای جابه‌جا شده در این مدت مربوط به محصولات و مواد معدنی بوده که با بارنامه رسمی و تمبردار دولتی حمل شده است.

وی تصریح کرد: حجم حمل کالاهای معدنی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان ساماندهی حمل محصولات معدنی را یکی از برنامه‌های مستمر این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: در این زمینه هماهنگی با دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط برای ساماندهی فرآیند حمل و نقل و نظارت بر جابه‌جایی این محصولات در حال انجام است.

شکری خاطرنشان کرد: استفاده از بارنامه رسمی علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند حمل کالا، امکان نظارت دقیق‌تر بر میزان و نوع بار جابه‌جا شده در محورهای مواصلاتی استان را فراهم می‌کند.