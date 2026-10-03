به گزارش خبرگزاری مهر، سهند شفق، با اشاره به جابه‌جایی ۲۳ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا از مبدأ استان کرمان طی شش ماه گذشته گفت: این میزان کالا در قالب یک میلیون و ۶۷ هزار فقره بارنامه و با فعالیت ۳۱۵ شرکت حمل‌ونقل کالا به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است.

وی افزود: عمده کالاهای جابه‌جاشده شامل محصولات معدنی، کشاورزی و صنعتی بوده و استان‌های یزد، آذربایجان شرقی، هرمزگان و فارس، از مقاصد اصلی حمل این کالاها بوده‌اند.

‌ شفق، توسعه خدمات، ارتقای ایمنی، تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و حمایت از فعالان این حوزه را از برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در بخش حمل‌ونقل کالا عنوان کرد.