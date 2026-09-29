ثبت ۳۰۵ هزار سفر باری در کردستان طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵

شهرام شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حملونقل جادهای یکی از بخشهای مهم در چرخه اقتصادی استان است و در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حجم قابل توجهی از کالاهای مختلف از طریق ناوگان حملونقل جادهای کردستان جابهجا شده است.
وی افزود: طی این مدت در مجموع ۳۰۵ هزار سفر باری در استان انجام شده که حاصل آن جابهجایی ۵ میلیون و ۶۸ هزار تن کالا بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان ادامه داد: از مجموع سفرهای باری انجامشده، ۱۴۲ هزار سفر مربوط به حمل محصولات معدنی بوده و در این بخش نیز حدود ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تن محصول معدنی جابهجا شده است.
شکری با اشاره به ترکیب کالاهای حملشده در استان گفت: حدود ۶۶ درصد از بار جابهجا شده را کالاهای ساختمانی و معدنی، ۲۰ درصد را کالاهای کشاورزی و ۱۰ درصد را مواد شیمیایی تشکیل میدهد و سهم سایر کالاها نیز حدود ۴ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: این آمار نشاندهنده نقش قابل توجه حملونقل جادهای در انتقال محصولات تولیدی، معدنی، کشاورزی و سایر کالاها در استان کردستان است و استمرار فعالیت ناوگان حملونقل جادهای، بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و تجاری استان را پوشش میدهد.
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