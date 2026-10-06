«کمدی بدنام» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز اجرای نمایش «کمدی بدنام» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی مشترک علیرضا گیلوری و میلاد اسکندری از پوستر این اثر که توسط علی زندیه طراحی شده است، رونمایی شد.

این نمایش با نگاهی به تاریخ تئاتر لاله‌زار و هنرمندانی که در شکل‌گیری و تداوم این جریان نمایشی نقش داشته‌اند، روایت خود را پیش می‌برد و تلاش دارد بخشی از خاطره و تاریخ تئاتر عامه‌پسند ایران را از منظری نمایشی بازخوانی کند.

جواد خواجوی، مازیار مهرگان، امیرحسین قلیچ و ساناز امامیه بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «کمدی بدنام» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی مشترک علیرضا گیلوری و میلاد اسکندری از ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اجرای خود را در تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر آغاز کرده و تا پایان ماه جاری هرشب ساعت ۲۱ پذیرای علاقه مندان است.