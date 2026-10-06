خواندن نمایشنامه «حلقه ماه» در حضور اهالی هنر و ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پانزدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» عصر روز جمعه هفدهم مهر با برگزاری جلسه نمایشنامه خوانی «حلقه ماه» به کارگردانی رحمت امینی و رونمایی از کتاب مجموعه نمایشنامه هایی به همین نام با نویسندگی محمود اسعدی در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر همراه خواهد بود.

در اجرای نمایشنامه خوانی «حلقه ماه» محمود اسعدی و پریا گل محمدی نویسندگان، رحمت امینی کارگردان، محمود اسعدی تهیه کننده، مهدی طهماسبی، پریا گل محمدی، یونس مشهدی، محمدامین عرب سالاری گروه بازیگران، مهدیه زند دستیار کارگردان و صحنه خوان، یونس مشهدی و محسن مشهدی موسیقی، غلامحسین حصاری دستیار تهیه گروه اجرایی را تشکیل می دهند. ضمن اینکه علی بهرامی، هدیه گل صباغ و پارسا قائمی از دیگر همکاران این اجرا هستند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته هم زمان با اجرای این جلسه نمایشنامه خوانی که با حضور فرهاد ناظرزاده کرمانی مولف، مدرس، مترجم و پژوهشگر تئاتر کشورمان و جمعی دیگر از هنرمندان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، از پروژه تالیفی «حلقه ماه» به نویسندگی محمود اسعدی مشتمل بر آثاری چون «حلقه ماه»، «تردید آسمانی» و «میزگرد» نیز رونمایی خواهد شد.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.