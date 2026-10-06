به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دومین یادواره ملی و سراسری شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران ویژه دفاع مقدس اول تا دفاع مقدس دوم که سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا(ع) برگزار شد، با ادای احترام به روح پاک شهدا، خانواده‌های معزز شهدا، مادران، پدران، همکاران وکارکنان خدوم بنیاد، بر جایگاه بی‌نظیر ایران در جهان تأکید کرد و ضمن تجلیل از ایثارگری ملت ایران، حفظ انسجام ملی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برهه حساس کنونی را ضروری دانست.

موسوی با اشاره به اهمیت روحیه شهادت‌طلبی، خاطرنشان کرد: تحقیق درباره ارزش شهادت نشان می دهد، هیچ‌جا به غیر از ایران نتوانسته‌ اند ارزش شهادت را به دنیا اثبات کنند. رتبه روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی در ایران از تمامی کشورها بالاتر است و آمادگی مردم برای حفظ ارزش‌های وطنی، اعتقادی و ملی بسیار بالاست.

وی با استناد به پیام‌های مقام معظم رهبری بر اهمیت همبستگی ملی، تأکید کرد و افزود: حفظ انسجام و پیوند میان مردم و حاکمیت، اصلی‌ترین راه برای مقابله با آفت قطب‌سازی و عبور موفق از چالش‌های کنونی است.باید از همبستگی و انسجام ملی مراقبت کنیم. در این برهه حساس تاریخی، ما می‌توانیم با تکیه بر مردم و اعتقاداتمان، از این امتحان سخت سربلند بیرون بیاییم و مطمن هستم که در آینده تاریخ از ما یاد خواهد کرد.

موسوی با خطاب قرار دادن خانواده‌های شهدا، گفت: ما خادم شما هستیم و باید یک‌صدا از آرمان‌های شهدایمان، شهدای میناب، لامرد و سایر شهدا مراقبت کنیم. تلاش ما این است که با کار هنری و اثربخش، جامعه را با آرمان‌های شهدا هم‌راستا کنیم تا جامعه‌ای اخلاق‌محور، عدالت‌محور و توسعه‌محور داشته باشیم.

وی با اشاره به تدوین ارزش های بنیادین در بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: سرلوحه این ارزش‌ها خادمی خانواده معزز شهداست و بنیاد تلاش دارد در حوزه سلامت، معیشت و مسکن، مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران را حل کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با اشاره به برنامه‌های بنیاد در حوزه‌های معیشت و سلامت جامعه ایثارگری و تاکید دکتر پزشکیان، رئیس جمهور به موضوع سلامت، اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم تا مشکلات بزرگواران را در حوزه معیشت و به‌ویژه سلامت حل کنیم. علی رغم مشکلات بودجه ای، بودجه سلامت بنیاد از 28 همت سال گذشته به 51 همت افزایش یافته است. امیدواریم با اقدامات اثربخش، در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی بیشتر به خانواده‌های معزز شهدا گام برداشت.