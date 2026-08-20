رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با سه خانواده شهید در قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در قم با حضور در منزل خانواده حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

موسوی در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شهید و خانواده معظم وی، از مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و خدمات این شهید در مسیر انقلاب اسلامی قدردانی کرد و بر اهمیت ادامه راه شهدا و بهره‌گیری از سیره و منش آنان در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی تأکید داشت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در ادامه سفر خود به قم با خانواده شهید علی رسولی نیز دیدار کرد، شهیدی که در جریان مأموریت در تهران و همزمان با جنگ رمضان به شهادت رسید.

وی در این دیدارها با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت و بر ضرورت توجه به جایگاه خانواده‌های شهدا در جامعه تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این دیدارها با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهادت جوانان نخبه، مخلص و ولایی کشور افتخاری بزرگ برای ملت ایران است و این ایثارگری‌ها وظیفه و مسئولیت مسئولان و مردم را برای ادامه مسیر انقلاب و خدمت صادقانه به جامعه سنگین‌تر می‌کند.

موسوی افزود: خانواده‌های شهدا با صبر و پایداری خود در سال‌های گذشته در کنار فرزندان شهیدشان از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کرده‌اند و تکریم این خانواده‌ها و حفظ یاد و نام شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده ایثار و فداکاری شهدا در شکل‌گیری اقتدار ملی اظهار کرد: امنیت و عزت امروز کشور حاصل مجاهدت و جانفشانی بهترین فرزندان این سرزمین است و خون پاک شهدا در تقویت همبستگی و انسجام ملی نقش اساسی داشته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در بخش دیگری از برنامه خود در قم با خانواده شهید پاسدار امیرحسین حسنی اقتدار دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهید امیرحسین حسنی اقتدار در بیست و پنجم خرداد در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و در شمار شهدای جنگ تحمیلی سوم قرار دارد.

موسوی در دیدار با خانواده این شهید نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره وی، بر جایگاه والای شهدا و نقش آنان در دفاع از امنیت و عزت کشور تأکید کرد و شهادت جوانان مؤمن، نخبه و انقلابی را سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران دانست.

وی خاطرنشان کرد: خون شهدا مسئولیت همه ما را برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر آنان افزایش داده است و جامعه باید قدردان فداکاری شهیدان و صبر خانواده‌های معظم آنان باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور همچنین خانواده‌های شهدا را از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد که مسیر خدمت به مردم و پاسداری از دستاوردهای انقلاب باید با الهام از ایثار و فداکاری شهدا ادامه پیدا کند.