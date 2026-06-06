به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی عصر شنبه در جمع کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قروه اظهار کرد: همان‌گونه که شهادت یک انتخاب الهی است، خدمت در مجموعه بنیاد شهید نیز نعمتی ارزشمند و فرصتی برای ادای دین به خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: جان انسان ارزشمندترین دارایی اوست و شهدا از همین سرمایه گرانبها برای دفاع از اسلام و میهن گذشتند، از این رو خدمت به خانواده‌های آنان مسئولیتی سنگین و در عین حال افتخارآمیز است.

حل مشکلات جامعه ایثارگری در اولویت قرار گیرد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر ضرورت تکریم جامعه ایثارگری گفت: بسیاری از خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیش از آنکه به دنبال امکانات و خدمات باشند، انتظار برخورد شایسته، احترام و پیگیری دلسوزانه مطالبات خود را دارند.

وی افزود: کارکنان بنیاد شهید باید با سعه صدر و حوصله، مسائل و درخواست‌های جامعه هدف را دنبال کنند و در مواجهه با مشکلات، روحیه خدمتگزاری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

شهیدی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را فراتر از برگزاری مراسم‌ها و نصب نمادهای فرهنگی دانست و تصریح کرد: زمانی می‌توانیم مدعی ترویج این فرهنگ باشیم که در رفتار، گفتار و عملکرد خود، ارزش‌های برگرفته از سیره شهدا را به نمایش بگذاریم.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تا حد امکان باید مسائل در همان سطح شهرستان پیگیری و حل‌وفصل شود و تنها موارد ضروری به استان ارجاع داده شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان بنیاد شهید خاطرنشان کرد: دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا بزرگ‌ترین پشتوانه خادمان این عرصه است و خدمت صادقانه به این قشر معزز، برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

خدمت به خانواده شهدا توفیقی الهی است

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این دیدار گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا فرصتی ارزشمند و توفیقی الهی است که باید قدر آن را دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحید هدایتی با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و فداکاری شهیدانی است که از جان و زندگی خود برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی گذشتند.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم، افزود: خدمت به خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه افتخاری بزرگ و نعمتی الهی است که نصیب خادمان این عرصه شده است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به گذرا بودن فرصت‌های خدمت، از کارکنان بنیاد شهید خواست این فرصت را مغتنم شمرده و با اخلاص در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا تلاش کنند.