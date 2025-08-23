لزوم ترویج فرهنگ ایثار و حمایت واقعی از خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، با تقدیر از زحمات مجموعه بنیاد شهید استان و شهرستان، خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران را وظیفهای الهی و انقلابی دانست و تصریح کرد: امروز اگر ما در امنیت و آرامش به سر میبریم، نتیجه ازخودگذشتگی بزرگمردانی است که در میدان ایثار حاضر شدند.
وی با بیان اینکه نگاه مسئولان در مسائل ایثارگران و خانوادههای آنها باید نگاه قدردان و پیگیر باشد، افزود: جامعه ایثارگری ما امروز با مسائل و دغدغههای مهمی در حوزه معیشت، اشتغال فرزندان، خدمات درمانی و حمایتهای رفاهی مواجه است و این اقتضا میکند که بنیاد شهید و سایر دستگاهها با نگاه جهادی و دغدغهمند به این حوزه ورود کنند.
امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به نقش مهم آزادگان در عزت و اقتدار ملی اظهار کرد: تجلیل از آزادگان، تنها تکریم چند نفر نیست، بلکه بزرگداشت صبر، مقاومت، کرامت و عزت ملت ایران است و باید با برنامهریزی فرهنگی، این ارزشها را به نسل جدید منتقل کنیم.
حجتالاسلام رکنی حسینی ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمادگی دفتر امام جمعه را برای همکاری فرهنگی و معنوی با بنیاد در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعلام کرد و گفت: ما در کنار شما هستیم؛ چرا که این مسیر، مسیر شهداست و رضایت این خانوادهها، رضایت خداوند را در پی دارد.
مسئولیت ما ترویج فرهنگ ایثار است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در این دیدار، ضمن تشکر از میزبانی و حمایتهای معنوی امام جمعه شهرستان، به بیان بخشی از اقدامات، برنامهها و چالشهای بنیاد در سطح استان پرداخت و اظهار کرد: در کنار خدمات درمانی، اشتغال و مسکن، آنچه بنیاد را از سایر نهادها متمایز میکند، مأموریت اصلی آن یعنی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و همانگونه که در فرمایشات حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری نیز آمده، ما موظفیم راه شهدا را در عرصه فرهنگی زنده نگه داریم.
محمد حیدری همچنین به برخی مطالبات جامعه ایثارگری از جمله حمایتهای معیشتی، اصلاح برخی مصوبات اجرایی، تجدیدنظر در امتیازات ایثارگران و توجه ویژه به فرزندان و آزادگان اشاره کرد و خواستار همراهی ائمه جمعه در انعکاس این مطالبات به مسئولان کشوری شد.
در این دیدار که در محل دفتر امام جمعه گناوه برگزار شد، پیرامون مسائل مربوط به جامعه معزز ایثارگران، شهدا، آزادگان و جانبازان، تبادل نظر کردند.
نظر شما