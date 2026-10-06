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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

نیروهای مسلح یمن: «الصلو» آزاد شد

نیروهای مسلح یمن: «الصلو» آزاد شد

منابع یمنی از پیشروی های جدید نیروهای مسلح یمن و آزادسازی الصلو در استان تعز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، یک منبع نظامی یمنی از فتوحات جدید نیروهای مسلح یمن خبر داد.

یک منبع نظامی به خبرگزاری سبأ اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن مزدوران سعودی را از شهرستان الصلو در استان تعز بیرون راندند.

پیش از این نیز یک منبع نظامی یمنی از تسلط نیروهای مسلح یمن بر جبل مطران در تعز خبر داده بودند.

ساعاتی قبل نیز یک منبع نظامی بلندپایه یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرده بود: نیروهای مسلح این کشور موفق شدند بیش از ۲ هزار کیلومتر از مساحت استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به دشمن سعودی را از مناطق المعافر و المواسط بیرون کنند.

کد مطلب 6969913

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    نظرات

    • علی میرزایی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بن سلمان مزدور آمریکا حتی با کمک اردوغان عثمانی ونخست وزیر نادان پاکستان باز هم نمی‌تواند حریف نیروهای انصار الله بشود انشالله به زودی حکومت آل سعود نابود خواهد سد

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