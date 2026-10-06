۲۰۰۰ کیلومتر از مساحت تعز آزاد شد؛ پاکسازی المعافر و المواسط

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی بلندپایه یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد: نیروهای مسلح این کشور موفق شدند بیش از ۲ هزار کیلومتر از مساحت استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به دشمن سعودی را از مناطق المعافر و المواسط بیرون کنند.

وی اضافه کرد: نیروهای یمنی روز گذشته وارد خانه رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی وابسته به عربستان سعودی شدند.

این منبع یمنی بیان کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عفو عمومی در تعز همچنان پا برجا بوده و تمام مناطق آزاد شده شاهد ثبات و امنیت است.

وی تصریح کرد: مزدوران سعودی در هر منطقه ای که باشند هدف قرار خواهند گرفت و عربستان سعودی تبعات این تجاوزات را متحمل خواهد شد.

به تازگی نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هلاکت و زخمی شدن ۲۰۰ مزدور سعودی در عملیات های ساعات گذشته خبر داده است.