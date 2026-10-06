دفع تحرکات مزدوران سعودی در المخا و ذو باب

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالغنی الزبیدی کارشناس امور نظامی یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد: عناصر وابسته به دشمن سعودی که قصد پیشروی در المخا را داشتند عقب رانده شدند.

وی اضافه کرد: مزدوران سعودی از ذوباب بعد از یک پیشروی جزئی که خیلی زود دفع شد، بیرون رانده شدند.

ساعاتی قبل نیز یک منبع نظامی بلندپایه یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد: نیروهای مسلح این کشور موفق شدند بیش از ۲ هزار کیلومتر از مساحت استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به دشمن سعودی را از مناطق المعافر و المواسط بیرون کنند.

وی اضافه کرد: نیروهای یمنی روز گذشته وارد خانه رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی وابسته به عربستان سعودی شدند.

این منبع یمنی بیان کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عفو عمومی در تعز همچنان پا برجا بوده و تمام مناطق آزاد شده شاهد ثبات و امنیت است.

وی تصریح کرد: مزدوران سعودی در هر منطقه ای که باشند هدف قرار خواهند گرفت و عربستان سعودی تبعات این تجاوزات را متحمل خواهد شد.