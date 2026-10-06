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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

گوشی سرقت‌شده سیاوش طهمورث به او بازگردانده شد

گوشی سرقت‌شده سیاوش طهمورث به او بازگردانده شد

پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق گوشی تلفن همراه سیاوش طهمورث، بازیگر سینما و تلویزیون، و کشف گوشی مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سرقت گوشی تلفن همراه «سیاوش طهمورث»، بازیگر سینما و تلویزیون، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و در ادامه، متهم را دستگیر کردند.

پس از دستگیری متهم، سیاوش طهمورث به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد و ضمن حضور در این اداره، سارق را شناسایی کرد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد گوشی تلفن همراه سرقت‌شده همچنان در اختیار متهم بوده که در جریان اقدامات پلیسی، گوشی مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

امروز، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، با دعوت از سیاوش طهمورث و حضور وی در اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، گوشی تلفن همراه کشف‌شده پس از انجام مراحل قانونی به وی تحویل داده شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: اقدامات تخصصی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6969958
مهسا حيدری توچائی

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