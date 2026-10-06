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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

دستگیری ۵ عضو باند سرقت به عنف از آرایشگاه‌های زنانه در تبریز

دستگیری ۵ عضو باند سرقت به عنف از آرایشگاه‌های زنانه در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری چهار سارق به عنف طلاجات از آرایشگاه‌های زنانه به همراه یک مالخر و کشف سه فقره سرقت به ارزش ۱۵۶ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز سه شنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف طلاجات از آرایشگاه‌های زنانه در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: سارقان با ورود به آرایشگاه‌های زنانه که عمدتاً در مناطق مرفه‌نشین شهر قرار دارند، با استفاده از چاقو، قمه و شوکر، ضمن تهدید و ارعاب مالباختگان، طلاجات همراه آنان را سرقت کرده و بلافاصله از محل متواری می‌شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، پنج نفر متهم به سرقت به عنف را شناسایی کردند و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، هر پنج نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند.

کد مطلب 6969648

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
      پاسخ
      این بیشرف ها را بیاریید تو ملاعام هر دو تا دست را قطع کنید

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