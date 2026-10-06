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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

دستگیری ۳ سارق سابقه‌دار در سمنان، گشت‌ها ادامه‌دار است

دستگیری ۳ سارق سابقه‌دار در سمنان، گشت‌ها ادامه‌دار است

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سه سارق سابقه دار مرتبط با سرقت سیم و کابل و تجهیزات مخابراتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری سارقان سیم و کابل مخابرات د این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع سرقت سیم و کابل مخابرات در شهرستان سمنان ماموران انتظامی شهرستان اقدامات ویژه تخصصی خود همراه با گشت زنی های فعال را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان در نتیجه تلاش های تخصصی پلیس سرانجام سه متهم سابقه دار شناسایی و طی عملیات ضربتی دستگیر شدند.

عرب از اعتراف متهمان که دو مرد و یک زن بودند به هفت فقره سرقت سیم و کابل مخابرات خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تکمیل و سارقان به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6969449

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