هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دید.

این نهاد انگلیسی امروز سه شنبه اعلام کرد گزارشی با تأخیر زمانی درباره وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز دریافت کرده است.

یک منبع موثق گزارش داد که یک نفت‌کش در حال عبور به سمت خارج از تنگه، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.