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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

رکورد کاهش عبور از تنگه هرمز طی دو ماه اخیر شکسته شد 

رکورد کاهش عبور از تنگه هرمز طی دو ماه اخیر شکسته شد 

موسسه تحلیل ناوبری دریایی کپلر اعلام کرد که طی سه شنبه گذشته تنها ۷ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین تعداد طی دو ماه گذشته به شمار می‌رود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده‌های مربوط به کشتیرانی بین المللی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به کمترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته رسیده است؛ این کاهش در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته، حملات به نفت‌کش‌های عبوری از این گذرگاه حیاتی، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران رسید.

طبق داده‌های منتشر شده از سوی شرکت تحلیل ناوبری دریایی «کپلر»، روز سه‌شنبه تنها هفت کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که کمترین تعداد از تاریخ ۲۳ ژوئیه گذشته محسوب می‌شود.

«امانوئل پیلوستریانو» و «یوئی توریکاتا»، تحلیلگران موسسه کپلر، در یادداشتی که دو روز پیش منتشر شد، نوشتند: «حجم عبور نفت خام از این تنگه در هفته گذشته، با ۲۷ درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در دوران جنگ، به حداقل ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

کد مطلب 6971558

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