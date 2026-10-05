به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه اعلام کرد که گزارش هایی درباره وقوع ۲ حادثه جدید در تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس اعلام این سازمان، یک شناور حامل گاز مایع (LPG) که به سمت داخل تنگه هرمز در حرکت بود، هدف اصابت پرتابه ای ناشناس قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز نیز رسانه ای کرد.

این در حالیست که ساعاتی پیش نیز اعلام شده بود: یک حادثه در فاصله ۴ مایلی دریایی شرق عمان دریافت شده است. ناخدای این نفتکش که به هویت آن هیچ اشاره‌ای نشده، تأکید کرده که در فاصله ۴ مایلی دریایی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.