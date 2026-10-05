  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

گزارش‌هایی از وقوع ۲ حادثه دریایی در تنگه هرمز

گزارش‌هایی از وقوع ۲ حادثه دریایی در تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع ۲ حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه اعلام کرد که گزارش هایی درباره وقوع ۲ حادثه جدید در تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس اعلام این سازمان، یک شناور حامل گاز مایع (LPG) که به سمت داخل تنگه هرمز در حرکت بود، هدف اصابت پرتابه ای ناشناس قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز نیز رسانه ای کرد.

این در حالیست که ساعاتی پیش نیز اعلام شده بود: یک حادثه در فاصله ۴ مایلی دریایی شرق عمان دریافت شده است. ناخدای این نفتکش که به هویت آن هیچ اشاره‌ای نشده، تأکید کرده که در فاصله ۴ مایلی دریایی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

کد مطلب 6968941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها