گزارش یک حادثه در تنگه هرمز؛ خدمه شناور سالم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، این نهاد اعلام کرد گزارشی با تأخیر زمانی از وقوع حادثهای در شامگاه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در تنگه هرمز دریافت کرده است.
تارنمای سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نوشت: این سازمان گزارشی از یک منبع ثالث دریافت کرده مبنی بر اینکه یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس مشکوک قرار گرفته که در پی آن آتشسوزی رخ داده است. آتشسوزی از آن زمان مهار شده و شناور در حال حرکت است. خدمه شناور سالم هستند.
تنگه هرمز طی هفتههای اخیر شاهد چندین حادثه برای کشتیهای تجاری بوده است. بر اساس گزارشهای سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، در ماه سپتامبر چندین شناور و نفتکش هنگام عبور از این آبراه هدف پرتابههای ناشناس قرار گرفتهاند که در برخی موارد به زخمی شدن خدمه، آتشسوزی و آسیب به شناورها منجر شده است. از جمله، در ۲۱ سپتامبر یک نفتکش در حال ورود به تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت و دو خدمه آن بهطور جزئی زخمی شدند. همچنین در ۲۳ سپتامبر یک کشتی باری هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت و دچار آتشسوزی شد و خدمه آن تخلیه شدند.
از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تنگه هرمز نیز ناامن شده است. تهران اعلام کرده که در صورت توقف تجاوز، آماده تضمین امنیت این تنگه است.
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