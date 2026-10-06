به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه سه شنبه در نشست شورای ترافیک مازندران با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه وضعیت موجود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل ترافیکی باید بر مبنای مطالعات کارشناسی و اصول مهندسی ترافیک انجام شود و دستگاه‌های متولی نیز در اجرای راهکارهای مصوب هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات کوتاه‌مدت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ترافیکی این محدوده باشد، افزود: باید راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد که علاوه بر مدیریت شرایط فعلی، در بلندمدت نیز به روان‌تر شدن تردد و کاهش گره‌های ترافیکی میدان هزارسنگر منجر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات ترافیکی در اجرای طرح‌های شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و پلیس راهور باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای ایمنی شهروندان را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، اعضای شورای ترافیک مازندران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره وضعیت موجود میدان هزارسنگر و راهکارهای بهبود شرایط عبور و مرور در این محدوده مطرح کردند و بر پیگیری موضوع تا دستیابی به راهکار اجرایی تأکید شد.