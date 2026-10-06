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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

گره ترافیکی میدان هزارسنگر آمل باز می‌شود

گره ترافیکی میدان هزارسنگر آمل باز می‌شود

ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران بر ضرورت تدوین راهکارهای کارشناسی و پایدار برای رفع گره ترافیکی میدان هزارسنگر آمل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه سه شنبه در نشست شورای ترافیک مازندران با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه وضعیت موجود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل ترافیکی باید بر مبنای مطالعات کارشناسی و اصول مهندسی ترافیک انجام شود و دستگاه‌های متولی نیز در اجرای راهکارهای مصوب هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات کوتاه‌مدت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ترافیکی این محدوده باشد، افزود: باید راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد که علاوه بر مدیریت شرایط فعلی، در بلندمدت نیز به روان‌تر شدن تردد و کاهش گره‌های ترافیکی میدان هزارسنگر منجر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات ترافیکی در اجرای طرح‌های شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و پلیس راهور باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای ایمنی شهروندان را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، اعضای شورای ترافیک مازندران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره وضعیت موجود میدان هزارسنگر و راهکارهای بهبود شرایط عبور و مرور در این محدوده مطرح کردند و بر پیگیری موضوع تا دستیابی به راهکار اجرایی تأکید شد.

کد مطلب 6970058

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