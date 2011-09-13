طرح جامع ترافیک شهر ارومیه اجرا شود/ عابر پیاده عامل تصادفات درون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با بیان اینکه روان سازی ترافیک در شهرهای بزرگ یک ضرورت حیاتی است، افزود: در این راستا باید تمامی ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی به کارگیری شوند .

وی همچنین با اشاره به طرح جامع ترافیک شهر ارومیه، بیان داشت: در این طرح تمامی معضلات و گرههای ترافیکی شهر با مطالعات کارشناسی شناسایی شده و راهکارهای اجرایی کوتاه، میان و درازمدتی برای رفع چالشها ارائه شده که با اجرایی کردن آنها بخش عمده ای از مشکلات ترافیک شهر کاهش می یابد .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن انتقاد از تاخیر در اجرایی شدن طرح جامع ترافیک شهر ارومیه، اظهار داشت: با وجود گذشت 8 ماه از تصویب طرح جامع ترافیک شهر ارومیه،هنوز اقدام اساسی در رفع چند مورد ابهام موجود در طرح و فراهم ساختن مراحل اجرایی آن انجام نشده است .

محمودی با تاکید بر لزوم افزایش همدلی و همکاری دستگاههای مسئول درحوزه ترافیک، اظهار داشت: در کنار تعامل میان بخشی با استفاده از مشارکتهای مردمی، ارائه آموزشهای لازم و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به مسائل ترافیکی می توان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف ساخت .

60 درصد عامل تصادفات درون شهری ارومیه عابر پیاده است

مختار فتحی پور دبیر شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از معضلات ترافیکی شهر ارومیه بر اجرای راهکارهای پیش بینی شده در طرح جامع ترافیک شهر ارومیه، ساماندهی علائم رانندگی در سطح شهر، مدیریت صحیح پارکینگها، ساماندهی معابر و تقاطعات، ارتقاء سطح نظام مدیریت ناوگان حمل ونقل عمومی و افزایش نظارت و برخورد پلیس با تخلفات رانندگی تاکید کرد .

سرهنگ مجتبی امانی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال میزان اعمال قانون از سوی پلیس 17 درصد رشد داشته است، گفت: 60 درصد عامل تصادفات درون شهری ارومیه عابر پیاده بوده که باید با فرهنگسازی، آموزش قانون جدید راهنمایی رانندگی و انجام طرحهای عمرانی و ساماندهی معابر اقدام جدی انجام شود .

وی همچنین با اشاره به افزایش نظارت پلیس در تقاطع ها و معابر شهر ارومیه، افزود: در حال حاضر 34 دوربین نظارتی در معابر و تقاطع های شهر نصب شده که این تعداد تا یکماه آینده به 70 دوربین افزایش می یابد .