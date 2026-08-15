به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی‌منش عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان برنامه‌ریزی شهری و حمل‌ونقل اظهار کرد: با توجه به همزمانی مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و طرح تفصیلی کلانشهر تبریز، لازم است ارتباط میان نظام شهرسازی، توسعه شهری، شبکه حمل‌ونقل و ترافیک در هر دو طرح به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مکان‌یابی و توسعه ساختمان‌ها و کاربری‌های ویژه، به‌خصوص مراکز عمده و سفرزا، باید بر مبنای ارزیابی آثار ترافیکی آنها بر شبکه معابر و حمل‌ونقل عمومی انجام شود؛ چراکه عارضه‌سنجی ترافیکی می‌تواند از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی و تحمیل هزینه‌های اصلاحی در آینده جلوگیری کند.

ضرورت عارضه‌سنجی کاربری‌های سفرزا

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی، مجتمع‌های بزرگ تجاری، مراکز خرید و فروشگاه‌های بزرگ، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ساختمان‌های بزرگ دولتی و عمومی، هتل‌ها و مراکز اقامتی را از جمله کاربری‌های عمده و سفرزا برشمرد.

رضی‌منش همچنین پایانه‌های مسافربری و مراکز حمل‌ونقل، مجموعه‌های ورزشی، مراکز نمایشگاهی و همایش‌ها و مراکز بزرگ تفریحی و گردشگری را از دیگر کاربری‌هایی عنوان کرد که لازم است پیش از توسعه آنها، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی انجام شود.

وی با اشاره به نقش شورای هماهنگی ترافیک استان در راهبری مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک گفت: دبیرخانه شورای همتا جلسات تخصصی مشترکی با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه‌های شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک برگزار خواهد کرد تا هماهنگی لازم میان مطالعات، برنامه‌ها و سیاست‌های این دو حوزه ایجاد شود.

بررسی طرح‌های اصلاح ترافیکی تبریز

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی همچنین از بررسی چند طرح ترافیکی در شورای هماهنگی ترافیک استان خبر داد و گفت: طرح‌هایی در زمینه اصلاح هندسی، تغییر جهت‌های ترافیکی و ساماندهی دسترسی معابر، پس از بررسی ابعاد فنی و اجرایی و آثار آنها بر شبکه معابر پیرامونی، در شورا مطرح و تعدادی از آنها تصویب شد.

وی ادامه داد: در این نشست، طرح‌های اصلاح هندسی قوس میدان انقلاب، خیابان کوثر، محدوده کوی فرهنگ و شهرک نصر، تقاطع ستارخان و بلوار ملاصدرا و همچنین موضوعات مرتبط با سامانه همتا و ابلاغیه‌های ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت.

رضی‌منش هدف از اجرای این طرح‌ها را بهبود جریان تردد، افزایش ایمنی و ارتقای کارایی شبکه معابر عنوان کرد و افزود: اجرای مصوبات باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی انجام شود.

ترافیک؛ یکی از ارکان مهم مدیریت شهری

وی در پایان با تأکید بر جایگاه قانونی و سیاست‌گذاری شورای هماهنگی ترافیک اظهار کرد: حمل‌ونقل و ترافیک از ارکان مهم مدیریت شهری به شمار می‌رود و تصمیمات این شورا می‌تواند در ساماندهی شبکه معابر، ارتقای ایمنی، بهبود دسترسی‌ها و افزایش کیفیت زندگی شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

رضی‌منش بر حضور فعال و مسئولانه دستگاه‌های عضو شورا، ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و پیگیری جدی اجرای مصوبات تأکید کرد.