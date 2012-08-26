  1. جامعه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

معاون شهردار تهران:

سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در تهران توسعه می‌یابد

سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در تهران توسعه می‌یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر مدیریت هوشمند ترافیک گفت: سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS ) افق تازه‌ای برای دست‌یآبی به شهر هوشمند و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را پیش رویمان گشوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی کنترل جریان ترافیک در معابر شهری، هماهنگی چراغ‌های ترافیکی برای به حداقل رساندن تأخیرها، کنترل حوادث ترافیکی و کمک به پلیس به منظور اعمال قانون را از جمله خدمات مدیریت هوشمند ترافیک در پایتخت بر شمرد و گفت: کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک، نصب دوربین‌های مکانیزه پلاک‌خوان، نصب و راه‌اندازی تابلوهای متغیر خبری و نیز هوشمندسازی سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو، از دیگر خدمات سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در تهران است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در مدیریت ترافیک، اعلام کرد: استقرار سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک در تهران به عنوان تحولی شگرف، توان مضاعفی را در مدیریت ترافیک محدوده مرکزی شهر موجب شده و برای نخستین بار از این طریق آمار و اطلاعات مستند و متقن در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته که بر مبنای آن، تقویت نظام‌های کنترلی و نظارتی و تصمیم‌گیری در خصوص استراتژی‌های توسعه حمل و نقل امکان‌پذیر شده است.

آماده‌سازی زیرساخت سیستم‌های هوشمند حمل و نقل

 تشکری هاشمی با بیان این که سیستم یکپارچه بلیت الکترونیک، سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توسعه زیرساخت فیبر نوری بخشی از خدمات به کار گرفته شده در مدیریت هوشمند پایتخت به شمار می‌روند، اضافه کرد: تکمیل و اجرای عملیات فیبر نوری، توسعه سیستم هوشمند کنترل محدوده مرکزی شهر، تبدیل چراغ‌های چشمک‌زن به چراغ‌های زمان‌دار و توسعه سیستم نظارت تصویری، از جمله طرح‌های در دست اقدام مدیریت ترافیک تهران به شمار می‌رود.

معاون شهردار تهران در پایان استفاده بهینه از منابع موجود، بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید و به کارگیری فنآوری‌های نوین مدیریت ترافیک را از جمله راهکارهای کلان شهرهای دنیا طی سال‌های اخیر بر شمرد و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم جهت شکل‌گیری، استقرار و توسعه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در تهران نیز آماده شده و امیدواریم با دست‌یآبی به شهر هوشمند و تحقق شهر الکترونیک بتوانیم در جهت خدمات‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان گام‌های بلندتری بر‌داریم.

کد مطلب 1681019

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