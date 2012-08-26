به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی کنترل جریان ترافیک در معابر شهری، هماهنگی چراغهای ترافیکی برای به حداقل رساندن تأخیرها، کنترل حوادث ترافیکی و کمک به پلیس به منظور اعمال قانون را از جمله خدمات مدیریت هوشمند ترافیک در پایتخت بر شمرد و گفت: کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک، نصب دوربینهای مکانیزه پلاکخوان، نصب و راهاندازی تابلوهای متغیر خبری و نیز هوشمندسازی سامانه اتوبوسهای تندرو، از دیگر خدمات سیستمهای هوشمند حمل و نقل در تهران است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل در مدیریت ترافیک، اعلام کرد: استقرار سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک در تهران به عنوان تحولی شگرف، توان مضاعفی را در مدیریت ترافیک محدوده مرکزی شهر موجب شده و برای نخستین بار از این طریق آمار و اطلاعات مستند و متقن در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته که بر مبنای آن، تقویت نظامهای کنترلی و نظارتی و تصمیمگیری در خصوص استراتژیهای توسعه حمل و نقل امکانپذیر شده است.
آمادهسازی زیرساخت سیستمهای هوشمند حمل و نقل
تشکری هاشمی با بیان این که سیستم یکپارچه بلیت الکترونیک، سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توسعه زیرساخت فیبر نوری بخشی از خدمات به کار گرفته شده در مدیریت هوشمند پایتخت به شمار میروند، اضافه کرد: تکمیل و اجرای عملیات فیبر نوری، توسعه سیستم هوشمند کنترل محدوده مرکزی شهر، تبدیل چراغهای چشمکزن به چراغهای زماندار و توسعه سیستم نظارت تصویری، از جمله طرحهای در دست اقدام مدیریت ترافیک تهران به شمار میرود.
معاون شهردار تهران در پایان استفاده بهینه از منابع موجود، بهرهگیری از تکنیکهای جدید و به کارگیری فنآوریهای نوین مدیریت ترافیک را از جمله راهکارهای کلان شهرهای دنیا طی سالهای اخیر بر شمرد و خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم جهت شکلگیری، استقرار و توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل در تهران نیز آماده شده و امیدواریم با دستیآبی به شهر هوشمند و تحقق شهر الکترونیک بتوانیم در جهت خدماترسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان گامهای بلندتری برداریم.
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