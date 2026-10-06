به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی‌کوچی عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی طرح انتقال زندان عادل‌آباد شیراز گفت: هدف‌گذاری ما بررسی دقیق ابعاد فنی و اقتصادی پروژه و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مسیر اجرای این طرح است.

وی با اشاره به ضرورت بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری افزود: انتقال زندان عادل‌آباد از پروژه‌های کلان و حساس استان است که اجرای آن نیازمند مطالعه دقیق ابعاد اقتصادی، حقوقی و فنی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: در این نشست، مدل‌های نوین «تنظیم مجدد زمین» برای دستیابی به یک الگوی تأمین مالی پایدار و هماهنگ با نظام بودجه‌ای کشور بررسی شد.

تدوین سازوکار شفاف برای منابع مالی پروژه

رضایی‌کوچی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای توسعه شهری گفت: ایجاد ساختاری شفاف و هماهنگ میان سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شهرداری شیراز و سایر دستگاه‌های متولی ضروری است.

وی تصریح کرد: نقاط ورود منابع مالی و تعهدات طرفین باید به‌صورت دقیق در تفاهم‌نامه‌ها مشخص شود تا ضمن رعایت قوانین ذی‌حسابی، اجرای طرح در مسیر صحیح قرار گیرد.

بررسی سناریوهای مختلف برای تأمین منابع

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به پیچیدگی اجرای پروژه‌های اینچنینی در بافت شهری بیان کرد: مبنای تصمیم‌گیری باید بر مطالعات دقیق زمان‌بندی و تعیین مختصات ورود منابع مالی استوار باشد.

رضایی‌کوچی افزود: سناریوهای مختلف تأمین منابع با هدف کاهش فشار بر مدیریت شهری و تسریع اجرای پروژه بررسی شده و پس از اطمینان از صحت محاسبات، گام‌های بعدی تعریف خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان سازمان مجری، شهرداری شیراز و سایر دستگاه‌های مرتبط، کلید موفقیت طرح انتقال زندان عادل‌آباد است و استمرار جلسات تخصصی می‌تواند زمینه تحقق یکی از مطالبات مهم شهروندان و رفع گره‌های کالبدی این محدوده شهری را فراهم کند.