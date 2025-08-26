به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فرامرزی صبح سهشنبه در جمع اصحاب رسانه به تشریح تسهیلات تبصرهای با هدف اشتغالزایی و حمایت از تولید پرداخت و اظهار کرد: تسهیلات به دو دسته اصلی تقسیم میشوند؛ بخشی به نهادهای حمایتی اختصاص مییابد و بخشی دیگر به دستگاههای اجرایی، که هر دو با نرخ سودی کمتر از نرخ معمول بازار ارائه میشوند. تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی نیز خود به جز سه و چهار تقسیم میشوند؛ جزئی که در سطح استانی توزیع میگردد و جزئی به صورت ملی بین نهادها تقسیم میشود.
وی در مورد جز سه توضیح داد که مبلغ ۱,۲۹۰ میلیارد تومان به صورت مساوی بین استانها توزیع شده است و سهم فارس از این مبلغ باید بین ۱۳ نهاد حمایتی و ۱۹ بانک استان تقسیم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس به تأخیر در تخصیص این اعتبارات اشاره کرد که طبق قانون بودجه باید اوایل سال در اختیار استانها قرار گیرد. این تأخیر باعث شده که در سه سال اخیر، تخصیص این اعتبار هرگز به صد درصد نرسد. به عنوان مثال، در سال گذشته ۶۲ درصد این اعتبار، معادل ۸۰۰ میلیارد تومان، جذب شد.
عملکرد قابل قبول در جز چهار
وی در خصوص جز ۴ اظهار کرد: مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد تومان بین هفت نهاد و ۲۳ بانک توزیع شد. استان فارس در این بخش عملکردی ۷۷ درصدی، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان، را به ثبت رسانده است. نرخ سود این تسهیلات نیز چهار درصد تعیین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تاکید کرد: این اعتبارات در قالبهای متنوعی از جمله وام خوداشتغالی و تخصیص به واحدهای حقوقی پرداخت میشوند. برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از تولید، معرفی متقاضی توسط یکی از نهادهای حمایتی الزامی است.
وی به یکی از دلایل کاهش جذب اعتبارات اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه تسهیلات سال گذشته در بهمن و دی ماه به استان اختصاص یافت و تا یک سال قابلیت پرداخت داشت، اما در اردیبهشت امسال اعلام شد که تنها افراد ثبتشده در سامانه تسهیلات میتوانند از آن بهرهمند شوند. همچنین، ضعف برخی نهادهای حمایتی در معرفی متقاضیان و ناآشنایی افراد معرفیشده با فرآیند دریافت تسهیلات، مشکلی رایج در تمامی استانهای کشور است.
فرامرزی ادامه داد: در مجموع، عملکرد اجزا سه و چهار در سال ۱۴۰۳ منجر به پرداخت ۳,۵۸۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصرهای با نرخ چهار درصد به نهادهای حمایتی از طریق بانکها شده است. این تسهیلات نزدیک به ۲۴ هزار تعهد اشتغال برای افراد و نهادهای حقوقی به ارمغان آورده است. کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، سازمان عشایر، سازمان زندانها، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، بنیاد سپهر، و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای دریافتکننده این تسهیلات بودهاند. در این میان، بنیاد شهید با جذب ۷۷ درصد، بهترین عملکرد را به نمایش گذاشته است.
تسهیلات ویژه دستگاههای اجرایی و عملکرد فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین به تسهیلات تبصرهای پرداختی به دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: این تسهیلات با نرخ سود ۱۴ تا ۱۸ درصد، متفاوت از تسهیلات نهادهای حمایتی است. در استان فارس، حدود ۱,۰۴۳ میلیارد تومان از این تسهیلات بین دستگاههای اجرایی توزیع شده است و از دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۲ به دستگاههای استان اختصاص یافته است. فارس سال گذشته با جذب تقریباً ۱۰۶ درصد از سهم خود، جزو استانهای برتر کشور در این زمینه قرار گرفت. دستگاههایی نظیر وزارت صمت، میراث فرهنگی، راهداری، اداره تعاون، کار، ارتباطات و فناوری، فرهنگ و ارشاد، راه و شهرسازی، و علوم پزشکی از جمله دریافتکنندگان این اعتبارات بودهاند.
هیچ چشمپوشی از عملکرد ضعیف مدیران بانکی صورت نخواهد گرفت
فرامرزی تأکید کرد که اداره کل میتواند در صورت ضعف عملکرد بانکهای دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان فارس، برای رفع مشکلات ورود کند و در پایان سال، هیچ چشمپوشی از عملکرد ضعیف مدیران بانکی صورت نخواهد گرفت. متقاضیان دریافت تسهیلات کمبهره میتوانند به نهادهای حمایتی (برای اشتغال تا ۱۵۰ میلیون تومان) یا دستگاههای اجرایی مراجعه کنند.
وی در ادامه به موضوع مولدسازی پرداخت و این تصور نادرست را که مولدسازی به معنای حیف و میل داراییهای دولت است، رد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس توضیح داد که این فرآیند چند مرحلهای است، ابتدا شناسایی و ساماندهی اموال دولت، سپس ثبت آنها در سامانه دولت با سندهای تکبرگ و در نهایت شناسایی اموالی که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
وی ادامه داد: هیچ دستگاهی به اجبار وارد فرآیند مولدسازی نمیشود و تنها اموالی که با رضایت خود معرفی میشوند، در این چرخه قرار میگیرند.
فرامرزی تاکید کرد که اگر ملکی فروخته شود، منابع حاصل از آن صرف طرحهای عمرانی همان دستگاه میشود و مسیر دیگری ندارد. همچنین، اموال دارای ارزش معنوی، تاریخی، اوقافی یا متعلق به عامه مردم، هرگز وارد مولدسازی نمیشوند.
انتقال زندان عادلآباد با اعتباری حدود ۳ هزار میلیارد تومان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به انتقال زندان عادلآباد به خارج از شیراز اشاره کرد و گفت: این پروژه وارد از مولدسازی شده است. ارزش این زندان حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ساخت ساختمان جدید نیز به همین میزان اعتبار نیاز دارد. بنابراین، با فروش ساختمان فعلی میتوان ساختمان جدید را احداث کرد. شهرداری شیراز نیز برای این پروژه اعلام همکاری کرده است و در صورت ساخت ساختمان جدید، زندان سابق به شهرداری تعلق خواهد گرفت.
