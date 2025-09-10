اسحاق ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای هماهنگی تبلیغات کشور در راستای اهداف انسان‌دوستانه خود، تفاهم‌نامه‌ای با ستاد دیه امضا کرده تا پویشی مردمی به نام «به نام محمد (ص) می‌بخشم» راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این پویش، کمک به آزادی زندانیان نیازمندی است که به دلیل جرایم غیرعمد در زندان‌های استان فارس حبس هستند. در حال حاضر، بیش از ۱۵۰۰ نفر در این استان با چنین شرایطی روبرو بوده و چشم به یاری هموطنان دوخته‌اند.

مدیرکل زندان‌های فارس افزود: این پویش فرصتی استثنایی برای مشارکت همگانی در آزادسازی زندانیان نیازمند است. ما معتقدیم که با نام و سیره پیامبر اسلام (ص)، می‌توانیم گره از کار این افراد باز کنیم و لبخند شادی را به خانواده‌هایشان بازگردانیم.

ابراهیمی گفت: تبلیغات محیطی در سطح شهرها، فضای مجازی و ستادهای اقامه نماز جمعه، ابزارهای اصلی اطلاع‌رسانی این پویش خواهند بود. نکته حائز اهمیت این است که هیچ هزینه‌ای صرف تبلیغات نخواهد شد، چرا که تمامی کمک‌های مالی به صورت مستقیم به حساب ستاد دیه واریز می‌شود.

وی همچنین به ساختار ستاد دیه اشاره کرد و ادامه داد: این ستاد با حضور اعضایی همچون رئیس کل دادگستری، مدیران کل کمیته امداد، زندان‌ها، صدا و سیما و معتمدین استان تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ می‌کند و رهبری هیئت امنا بر عهده این جمع پرتلاش است.

مدیرکل زندان‌های فارس در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی شده در ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در زندان‌ها، از جمله زندان عادل‌آباد، اشاره کرد و گفت: در این ایام با دعوت از خطبا، مداحان و با برگزاری مراسم‌های مذهبی فضای معنوی خاصی را برای زندانیان فراهم کردند.

ابراهیمی تصریح کرد: در روز گذشته، تیم جهادی متشکل از حدود ۶۰ نفر از خیرین سلامت استان فارس، خدمات دندانپزشکی رایگان را به زندانیان ارائه دادند. این تیم با همراه داشتن بیش از ۲۵ دستگاه یونیت دندانپزشکی، به اردوگاه عرفان اعزام و به بیش از ۵۰۰ زندانی خدمات متنوعی شامل معاینه، عکس‌برداری، کشیدن دندان، ترمیم و حتی جراحی‌های تخصصی ارائه کردند. علاوه بر این، خدمات مشاوره روانشناسی و حقوقی نیز به افراد نیازمند در این اردوگاه ارائه شد تا گامی دیگر در جهت حمایت همه‌جانبه از زندانیان برداشته شود.