  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ بار به یمن حمله کرد

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ بار به یمن حمله کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان در شبانه روز گذشته ۶۶ بار به یمن حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیماهای ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۶۶ حمله هوایی و موشکی را علیه اهداف غیرنظامی در استان‌های الجوف، تعز، مأرب، الحدیده، حجه و صعده انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات ائتلاف به سرکردگی عربستان توسط جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون و همچنین هواپیماهای شناسایی مسلح صورت گرفت که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» و نیز پایگاه دریایی «ملک فیصل» به پرواز درآمده بودند.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: دشمن سعودی حملات موشکی خود را از مناطق جیزان و نجران آغاز کرد؛ این تجاوز و حملات هوایی منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان شد که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی‌ها شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه کشور ما، به ۱۶۴۲ مورد رسیده است.

کد مطلب 6970140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها