یحیی سریع: با موشک های بالستیک الدغاریر و فرودگاه ابها را درهم کوبیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما با موشک های بالستیک مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را در مرکز نظامی الدغاریر در جیزان در جنوب عربستان درهم کوبیدیم.

وی افزود: اصابت موشک‌ها به صورت دقیق و مستقیم بود. در جریان حمله موشکی به این مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی دهها نفر از این نیروها به هلاکت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند و آمبولانس به محل حمله اعزام شدند و نیروهای عربستانی دچار دستپاچگی شدند.

یحیی سریع همچنین بیان کرد: همچنین با موشک بالستیک فرودگاه بین المللی ابها را هدف قرار دادیم و این حمله دقیق و مستقیم بود و منجر به توقف فعالیت فرودگاه شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: باردیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی جهانی نسبت به تداوم برقراری پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار می دهیم زیرا حریم هوایی عربستان عرصه حملات ماست.

از سوی دیگر شبکه المیادین گزارش داد که نیروهای مسلح یمن در یک عملیات پیش‌دستانه، تجمع مزدوران عربستان را در منطقه رأس‌العاره در استان لحج یمن هدف قرار دادند.