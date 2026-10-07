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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

یحیی سریع: پیشروی نیروهای کمکی سعودی در «الجوف» را دفع کردیم

یحیی سریع: پیشروی نیروهای کمکی سعودی در «الجوف» را دفع کردیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: پیشروی نیروهای کمکی سعودی در شرق استان «الجوف» را دفع کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: با یاری و کمک خداوند، نیروهای مسلح ما موفق شدند مزدوران کمکی سعودی را که قصد پیشروی به سوی مواضع ما در شرق استان «الجوف» را داشتند، دفع کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص اضافه کرد: ما با هدف قرار دادن تجمعات آنان به وسیله موشک‌ های بالستیک و پهپادها، تلفات سنگینی به آن‌ ها وارد کردیم؛ به لطف الهی، دشمن هیچ‌ گونه پیشروی‌ نداشت و متحمل ده‌ ها کشته و زخمی شد.

یحیی سریع در ادامه افزود: همچنین چندین دستگاه از خودروهای دشمن سعودی منهدم شدند.

کد مطلب 6971042

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