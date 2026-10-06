https://mehrnews.com/x3dg3j ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6970166 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ اجتماع مردم رودسر در شب دویست و بیستم رودسر- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه دویست و بیستم مردم رودسر در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6970166 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد قرار دویست و یازدهم رودسری ها در میدان شب دویست و پنجم ایستادگی رودسری ها همزمان با وفات حضرت معصومه (س) تداوم ایستادگی مردم رودسر در شب دویست و سوم مقاومت برچسبها رودسر اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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