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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

اجتماع مردم رودسر در شب دویست و بیستم

اجتماع مردم رودسر در شب دویست و بیستم

رودسر- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه دویست و بیستم مردم رودسر در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6970166

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