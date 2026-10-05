https://mehrnews.com/x3dfC7 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6969128 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد رودسر- در این ویدئو، حماسه سازی مردم کلاچای را در شب دویست و نوزدهم در میدان مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6969128 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۹ شب حضور مردم سنندج؛ «میدان» همچنان صحنه ایستادگی است اجتماع مردم رودسر در شب دویست و بیستم دویست و نوزده شب ایستادگی مردم مبعوث شده رشت به روایت تصویر اقتدار پلیس در موج ۲۱۹ اجتماع شبانه گرگان تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان ۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد روایت مهر از دویست و نوزدهمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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