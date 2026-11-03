به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد شنبه (نهم آبان) در هشتادوچهارمین نشست هماهنگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی وزارت نفت برگزار شد، تصریح کرد: از منظر کارشناسی بنده با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، عملکرد این صنعت در دولت با درنظرگرفتن چالش‌ها و محدودیت‌های موجود مثبت است.

وی درباره عملکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم در سه بخش تولید، توسعه و فروش گفت: در همه شاخص‌های مختلف تولید، در مقایسه با ۷ تا ۸ سال گذشته و در برخی موارد حتی دوره‌های قبل‌تر، دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شده است؛ تولید نفت و فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل افزایش یافت و رکورد تولید گاز ثبت شد.

توسعه صنعت نفت متوقف نشده است

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای باوجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود افزود: توسعه در صنعت نفت متوقف نشده و قراردادهای بزرگی در دولت چهاردهم امضا شده است.

بورد با بیان اینکه حدود ۳۰ میلیارد دلار قرارداد در بخش‌های مختلف صنعت نفت امضا شده است، تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرتبط آغاز شده و حجم فعالیت‌های توسعه‌ای قابل‌توجه است.

وی با اشاره به کاهش فرایند امضای قراردادهای بالادستی در دولت چهاردهم بیان کرد: در گذشته امضای برخی قراردادهای بالادستی نفت ممکن بود سه تا چهار سال زمان ببرد، اما با اقدام‌های انجام‌شده و همکاری سازمان برنامه و بودجه، این فرایند به حدود ۶ ماه کاهش یافته است.

تداوم برنامه‌های افزایش تولید

سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های موجود و چالش‌های کنونی، اجرای طرح افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در حال انجام است و فعالیت‌ها برای تحقق افزایش تولید ادامه دارد.

بورد در تشریح عملکرد فروش نفت گفت: با وجود محدودیت‌ها و فشارهای موجود، عملکرد وزارت نفت در مجموع مناسب بوده است و درآمد ارزی از فروش نفت از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از برآوردی است که در نظر گرفته شده بود.

وی با تأکید بر تلاش مستمر وزارت نفت برای حفظ صادرات نفت بیان کرد: مجموعه همکارانم در بخش فروش، همه ظرفیت‌های ممکن در همه مسیرهای موجود را به کار گرفته‌اند تا صادرات ادامه یابد و درآمد موردنیاز بودجه کشور تأمین شود.

بهبود تولید فرآورده‌های نفتی

سرپرست وزارت نفت تصریح کرد: این اقدام با هدف بهبود تولید، صادرات و رفع چالش‌های فرآورده‌های نفتی دنبال می‌شود.

بورد با یادآوری اینکه کشور از واردکننده به صادرکننده گازوئیل در دولت چهاردهم تبدیل شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم صادرات این فرآورده و دیگر فرآورده‌های نفتی را افزایش دهیم و از این محل درآمد بیشتری برای کشور ایجاد شود.

وی درباره اقدام‌های انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت در جنگ تحمیلی گفت: عملیات بازسازی از روزهای نخست آغاز شد و برای تأمین منابع آن از منابع بانکی و توان بخش خصوصی استفاده شده است.

بازگشت بخش زیادی از ظرفیت ازدست‌رفته

سرپرست وزارت نفت به روند مطلوب عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده اشاره و بیان کرد: در جریان جنگ، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت. با تلاش همکارانم و براساس برنامه تاکنون ۴۰ درصد از این مقدار به چرخه تولید بازگشته است.

بورد با اشاره به وجود ناترازی گاز از سال‌های گذشته در کشور گفت: افزون‌بر ظرفیت ازدست‌رفته در جریان آسیب‌ها، ناترازی قبلی نیز همچنان وجود دارد؛ ازاین‌رو، هم‌زمان با بازسازی تأسیسات، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی حدود ۱۰ درصدی می‌تواند به مدیریت شرایط در زمستان کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهوری برای مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: با صرفه‌جویی حدود ۱۰ درصدی در مصرف سوخت، بنزین، گازوئیل و گاز می‌توان چالش‌های پیش‌رو را رفع کرد.

ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی به‌ویژه گاز گفت: در شرایط فعلی، مدیریت مصرف و همکاری مردم اهمیت زیادی دارد. برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در حوزه مصرف، همه بخش‌ها باید مشارکت کنند.

بورد با اشاره به آسیب‌دیدن تأسیسات پالایشی و ضرورت مدیریت تأمین فرآورده‌های نفتی در دوران جنگ بیان کرد: با وجود حمله دشمن به زنجیره تأمین سوخت، تأمین بنزین کشور متوقف نشد و با تلاش کارکنان صنعت نفت و همکاری مجموعه‌های مرتبط، سوخت‌رسانی مدیریت و فرآورده‌های نفتی همه مناطق کشور تأمین شد.

وی درباره عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم گفت: افزایش ظرفیت تولید در این صنعت نیز قابل‌توجه بوده و هم‌زمان، عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در دو قطب اصلی پتروشیمی کشور، عسلویه و ماهشهر، دنبال می‌شود.

تسریع بازسازی تأسیسات پتروشیمی

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی زیرمجموعه وزارت نفت نیستند و در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، تصریح کرد: با وجود این، وزارت نفت پیگیری‌های لازم را برای تسریع بازسازی این مجتمع‌ها انجام می‌دهد.

بورد درباره عملکرد دولت چهاردهم در جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل گفت: در این حوزه نیز اقدام‌های قابل‌توجهی انجام شده و شخص رئیس‌جمهوری تقریباً هر هفته روند پیشرفت طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه امروز همه گازهای همراه نفت و مشعل تعیین تکلیف شده‌اند و این موضوع یکی از دستاوردهای دولت چهاردهم در مدیریت گازهای همراه نفت به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: حجم جمع‌آوری گازهای همراه در این دولت افزایش قابل‌توجهی یافته و به چرخه تولید بازگشته است.