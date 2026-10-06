به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه‌شنبه در همایش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان گلستان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان اظهار کرد: این رویداد هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اطلاع‌رسانی خود را متناسب با این رویداد تنظیم کنند.

وی افزود: افتتاح طرح‌ها، آغاز پروژه‌ها و دیگر اقدامات اجرایی دستگاه‌ها باید در چارچوب اهداف کنگره و با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای مردم روایت شود و روابط عمومی‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت ارتباط هدفمند دستگاه‌های اجرایی با مخاطبان خود گفت: هر دستگاه جامعه هدف مشخصی دارد و روابط عمومی‌ها باید برای ارتباط مستمر، مؤثر و متناسب با نیازهای این گروه‌ها برنامه داشته باشند.

حمیدی همچنین به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های تخصصی باید محتوای دقیق، ساده و قابل فهم درباره موضوعاتی مانند ناترازی گاز، برق و آب تولید کنند تا این مطالب متناسب با جامعه هدف، از سوی سایر دستگاه‌ها نیز اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به سهم قابل توجه بخش خانگی در مصرف گاز ادامه داد: تبیین درست ضرورت صرفه‌جویی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد و حتی کاهش اندک مصرف در خانوارها می‌تواند از اعمال محدودیت برای بخش‌هایی مانند مدارس و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان روابط عمومی‌ها را ویترین دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شرایط کشور نیازمند تلاش بیشتر، امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی است و در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی مسئولانه می‌تواند به تقویت اعتماد و همراهی مردم کمک کند.

حمیدی تأکید کرد: روابط عمومی‌ها باید بدون بزرگنمایی، عملکرد واقعی دستگاه‌ها و خدمات ارائه‌شده به مردم را با زبانی ساده و قابل فهم روایت کنند و با اطلاع‌رسانی دقیق، در افزایش امید، انسجام اجتماعی و مدیریت بهتر شرایط نقش داشته باشند.