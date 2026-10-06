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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

حمیدی: روابط عمومی‌ها روایتگر خدمات و محورهای کنگره ۴۰۰۰ شهید باشند

حمیدی: روابط عمومی‌ها روایتگر خدمات و محورهای کنگره ۴۰۰۰ شهید باشند

گرگان- معاون استاندار گلستان بر نقش روابط عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی کنگره ۴ هزار شهید و مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه‌شنبه در همایش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان گلستان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان اظهار کرد: این رویداد هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اطلاع‌رسانی خود را متناسب با این رویداد تنظیم کنند.

وی افزود: افتتاح طرح‌ها، آغاز پروژه‌ها و دیگر اقدامات اجرایی دستگاه‌ها باید در چارچوب اهداف کنگره و با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای مردم روایت شود و روابط عمومی‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت ارتباط هدفمند دستگاه‌های اجرایی با مخاطبان خود گفت: هر دستگاه جامعه هدف مشخصی دارد و روابط عمومی‌ها باید برای ارتباط مستمر، مؤثر و متناسب با نیازهای این گروه‌ها برنامه داشته باشند.

حمیدی همچنین به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های تخصصی باید محتوای دقیق، ساده و قابل فهم درباره موضوعاتی مانند ناترازی گاز، برق و آب تولید کنند تا این مطالب متناسب با جامعه هدف، از سوی سایر دستگاه‌ها نیز اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به سهم قابل توجه بخش خانگی در مصرف گاز ادامه داد: تبیین درست ضرورت صرفه‌جویی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد و حتی کاهش اندک مصرف در خانوارها می‌تواند از اعمال محدودیت برای بخش‌هایی مانند مدارس و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان روابط عمومی‌ها را ویترین دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شرایط کشور نیازمند تلاش بیشتر، امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی است و در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی مسئولانه می‌تواند به تقویت اعتماد و همراهی مردم کمک کند.

حمیدی تأکید کرد: روابط عمومی‌ها باید بدون بزرگنمایی، عملکرد واقعی دستگاه‌ها و خدمات ارائه‌شده به مردم را با زبانی ساده و قابل فهم روایت کنند و با اطلاع‌رسانی دقیق، در افزایش امید، انسجام اجتماعی و مدیریت بهتر شرایط نقش داشته باشند.

کد مطلب 6970179

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