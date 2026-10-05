۵۳ شهید هنرمند در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در کنار برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، برگزاری کنگره شهدای هنرمند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کنگره شهدای هنرمند در سطح کشور طی یک سال آینده برگزار می‌شود و گلستان نیز با توجه به برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان، این رویداد را همزمان دنبال خواهد کرد.

گلچین ادامه داد: تاکنون ۵۳ شهید هنرمند در گلستان شناسایی شده‌اند و فرآیند شناسایی و بررسی همچنان ادامه دارد و در صورت شناسایی افراد جدید، این تعداد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برای کنگره شهدای هنرمند دو برنامه پیش‌کنگره در استان پیش‌بینی شده است که یکی از آنها محفل شعر با حضور شاعران استان در شهرستان رامیان است که ۲۲ مهر برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه دیگر، یک محفل قرآنی در غرب استان و شهرستان کردکوی است که ۲۰ مهرماه برگزار خواهد شد و در آن یاد و نام شهدای هنرمند گرامی داشته می‌شود.

گلچین همچنین از آماده‌سازی دو اثر مکتوب درباره شهدای هنرمند خبر داد و اظهار کرد: یکی از این آثار به معرفی شهدای هنرمند استان اختصاص دارد و در حال تدوین است تا پیش از برگزاری کنگره آماده شود.

وی ادامه داد: کتاب دیگری نیز با محوریت معرفی شهدا در قالب شعر و ادب در حال آماده‌سازی است که اشعار هنرمندان استان درباره شهدای هنرمند را دربرمی‌گیرد و قرار است در ایام کنگره رونمایی شود.

اکران چهار فیلم جشنواره کودک در گرگان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز اکران سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در استان خبر داد و گفت: اکران این جشنواره از روز گذشته در گلستان آغاز شده و دو سینمای کاپری و عصر جدید گرگان میزبان کودکان و نوجوانان هستند.

وی افزود: چهار فیلم منتخب جشنواره در این دو سینما اکران می‌شود و برنامه نمایش فیلم‌ها در چهار روز، از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

گلچین ادامه داد: «گرگی خان»، «یکی میاد دنبالم»، «عموی بچه‌ها» و «شوتینگ» چهار اثری هستند که در قالب این جشنواره در استان گلستان به نمایش درمی‌آیند.

وی با اشاره به ظرفیت سینمای سیار گلستان اظهار کرد: تلاش شده است جشنواره فیلم کودک تنها به شهرهایی که سینما دارند محدود نشود و کودکان و نوجوانان مناطق محروم و کم‌برخوردار استان نیز امکان تماشای آثار جشنواره را داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: سینمای سیار استان در روزهای برگزاری جشنواره در مناطقی که فاقد سینما هستند، حضور پیدا می‌کند و اکران عمومی فیلم‌ها را برای مردم این مناطق انجام خواهد داد.

وی افزود: این اقدام با هدف دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف استان به برنامه‌های فرهنگی و سینمایی و استفاده از ظرفیت سینمای سیار گلستان انجام می‌شود.