حسینی: کنگره ۴ هزار شهید گلستان باید به تولید آثار ماندگار منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این کنگره بر پایه سیاست‌ها، رویکردها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ۱۷ محور آغاز شده و این محورها به عنوان مسیر حرکت مجموعه کنگره مورد توجه قرار گرفته است.

وی سرگذشت‌پژوهی شهدا، شناسایی سوژه‌های مرتبط با اسناد و آثار جمع‌آوری‌شده و روایت کوتاه و اثرگذار از زندگی شهیدان را از جمله این محورها برشمرد و افزود: تلاش شده است فاصله زمانی برگزاری کنگره‌ها کاهش یابد و با نگاه «هر شهید یک گنج»، ظرفیت‌های موجود برای تولید آثار ماندگار مورد استفاده قرار گیرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: تولید آثار فاخر هنری با هدف انتقال پیام شهدا، ساخت بازی‌های رایانه‌ای، تولید فیلم و فیلمنامه، تألیف کتاب و ترویج کتابخوانی از دیگر رویکردهای پیش‌بینی‌شده برای این کنگره است.

حسینی با تأکید بر ضرورت روایت دقیق و صحیح از گذشته پرافتخار کشور گفت: تدوین شناسنامه انقلابی شهرها، توجه به نقش همه اقشار، اقوام و لایه‌های اجتماعی در دوران دفاع مقدس و برجسته‌سازی نقش زنان در پشتیبانی از دفاع مقدس نیز در برنامه‌های کنگره دنبال می‌شود.

وی کار شناختی روی جوانان، رصد و اثرسنجی کنگره‌ها و توجه جدی به خروجی‌های هنری را از دیگر محورهای مورد توجه عنوان کرد و گفت: هدف این است که فعالیت‌های کنگره صرفاً به برگزاری یک رویداد محدود نشود و آثار تولیدشده بتوانند پیام و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل‌های مختلف منتقل کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری، تشکیل ستاد و کمیته‌های استانی، ایجاد قرارگاه‌ها و کمیته‌های شهرستانی و فعال شدن دبیرخانه دائمی کنگره را از الزامات برگزاری کنگره‌های شهدای استانی دانست.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان اظهار کرد: گزارش اقدامات انجام‌شده به سازمان بسیج ارسال شده و این سازمان نیز گزارش نهایی را به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با وجود شرایط امنیتی و فراهم نبودن امکان دیدار مستقیم با رهبر معظم انقلاب، پیام ایشان به مردم استان گلستان و دست‌اندرکاران کنگره برسد.