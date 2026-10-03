نورمفیدی: روایت شهدا باید در گفتمان روزمره جامعه جریان پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان اظهار کرد: برای این رویداد باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شود که یاد و اهداف شهدا پس از پایان مراسم نیز در جامعه باقی بماند و به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم دفاع مقدس افزود: استفاده از شعر، هنر، سخنرانی و سایر قالب‌های فرهنگی باید با هدف زنده نگه داشتن نام و آرمان شهدا انجام شود و بتواند این مفاهیم را به مخاطبان مختلف، از جوانان تا نسل‌های مسن‌تر، منتقل کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان ادامه داد: یکی از ضرورت‌های امروز جامعه، توجه جدی‌تر به مسائل اعتقادی و فرهنگی است و در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند باورهای دینی را در میان مردم و جوانان تضعیف کنند، باید برای تقویت این باورها برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.

نورمفیدی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: سیره پیامبر اسلام(ص) باید در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد و مسلمانان در رفتار و تصمیم‌های خود از این الگوی جامع بهره بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهادت رهبر شهید را مورد اشاره قرار داد و گفت: تصور دشمن این بود که با حذف رهبر، این مسیر نیز فروخواهد ریخت، اما نتیجه برخلاف محاسبات آنان بود و شهادت ایشان موجب استحکام بیشتر مسیر و بیداری بخشی از مردم شد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه انسان به سرنوشت خود پس از مرگ خاطرنشان کرد: زندگی دنیا فرصتی برای فراهم کردن توشه آخرت است و انسان باید تلاش کند با سرمایه‌ای ارزشمند از این دنیا خارج شود.

نورمفیدی اظهار کرد: امید است دومین کنگره ملی شهدای گلستان از سطح یک برنامه مناسبتی فراتر برود و آثار آن در فرهنگ عمومی استان باقی بماند؛ به گونه‌ای که یاد شهدا، مسیر آنان و اهدافی که برای آن جان خود را فدا کردند، در متن زندگی مردم استمرار داشته باشد.