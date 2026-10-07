به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر چهارشنبه در دهمین نشست قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، باید میان «گران‌شدن» کالا و «گران‌فروشی» تفکیک قائل شد و تمرکز بازرسی‌ها بر برخورد با موارد واقعی گران‌فروشی باشد.

وی افزود: گزارش‌های نظارتی اخیر نشان می‌دهد اقدامات میدانی و افزایش حضور تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها اثرگذار بوده است، به‌گونه‌ای که در برخی شهرستان‌ها میزان تخلفات گران‌فروشی از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد و در ادامه به میانگین ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آقاعلیخانی تصریح کرد: در آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، میزان گران‌فروشی در برخی مناطق به چهار درصد رسیده و بالاترین میزان گزارش‌شده نیز ۲۱ درصد بوده است، اما هدف ما این است که با تقویت امکانات و افزایش حضور تیم‌های نظارتی، میانگین تخلفات گران‌فروشی در استان به کمتر از ۱۰ درصد برسد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تیم‌های نظارتی در شهرستان‌ها ادامه داد: فرمانداران باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان برای اعزام روزانه تیم‌های بازرسی به شهرستان‌هایی که وضعیت نظارتی ضعیف‌تری دارند، استفاده کنند و در صورت نیاز، امکانات و نیروهای لازم برای این مأموریت تأمین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: تجربه بازرسی‌های متمرکز اخیر نشان داده است که حضور همزمان و میدانی تیم‌های نظارتی در شهرستان‌ها تأثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته و موجب شده واحدهای صنفی نسبت به تبعات تخلف و ضرورت رعایت ضوابط آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی از استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای تقویت نظارت بر بازار خبر داد و افزود: با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین شهرداری اراک برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در کنترل بازار هماهنگی شده است و شهرداری می‌تواند در تأمین خودرو، نیرو و امکانات مورد نیاز تیم‌های نظارتی نقش مؤثری داشته باشد.

بخش خصوصی با چالش تأمین مواجه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بخش عمده روغن کشور در اختیار چهار مجموعه اصلی است و بخش خصوصی با وجود تعداد زیاد واحدهای فعال، سهم محدودی در تأمین این کالا دارد و همین مسئله در کنار تفاوت قیمت‌ها و محدودیت عرضه، موجب ایجاد برخی چالش‌ها در شبکه توزیع شده است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با تفکیک عوامل مؤثر بر قیمت، بر شناسایی و برخورد با تخلفات واقعی تمرکز کنند.

آقاعلیخانی از وجود ظرفیت تأمین برنج خبر داد و افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود دو هزار تن برنج در سیستان وجود دارد و در صورت اعلام آمادگی مباشر، هماهنگی لازم برای انتقال این محموله و تأمین نیاز بازار انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: در برخی موارد مشخص شده است که بخشی از مشکلات در سطوح پایین‌تر مدیریتی ایجاد می‌شود؛ بنابراین مدیران باید بر عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه خود نظارت بیشتری داشته باشند و فرآیند نظارت بر بازار را به شکلی دقیق، هدفمند و نتیجه‌محور دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: شرایط بازار در استان مرکزی در مجموع نسبت به میانگین کشور وضعیت قابل قبول‌تری دارد و روند برخی شاخص‌های تورمی نیز نزولی بوده است، اما این وضعیت نباید موجب کاهش حساسیت دستگاه‌های مسئول شود و کنترل بازار همچنان باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی گفت: هرگونه کمبود در زمینه نیروی انسانی، خودرو، سردخانه، مباشر و سایر امکانات باید به استانداری اعلام شود تا در حد توان استان برای رفع آن اقدام شود و کمبود امکانات نباید بهانه‌ای برای کاهش کیفیت و اثربخشی نظارت بر بازار باشد.