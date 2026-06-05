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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

رحیمی: سکوت در برابر رانت‌خواری سفره اقتصادی مردم را کوچک می‌کند

رحیمی: سکوت در برابر رانت‌خواری سفره اقتصادی مردم را کوچک می‌کند

ساوه- امام جمعه ساوه گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادی نیازمند عزم همگانی است و سکوت در برابر رانت‌خواری سفره مردم را کوچک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوه خود با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: در فرهنگ اهل‌بیت(ع) حتی گرسنه ماندن یک اسیر مشرک نیز پذیرفتنی نیست، بنابراین با وجود چنین آموزه‌های والای دینی، بروز پدیده‌هایی مانند گرانی، رانت‌خواری و جنایت‌های اقتصادی در جامعه هیچ توجیهی ندارد.

وی افزود: مقابله با فساد اقتصادی نیازمند عزم همگانی است و در این مسیر همه اقشار جامعه از جمله مردم، مسئولان، بازاریان، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی باید نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: سکوت در برابر رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی قابل پذیرش نیست، چرا که این اقدامات با کوچک‌تر شدن سفره مردم و آسیب به اعتماد عمومی همراه است.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و ایام شهادت رهبر شهید، به مؤلفه‌های اصلی مکتب سیاسی امامین انقلاب پرداخت و گفت:مردم‌محوری، احیای ولایت فقیه، تقدم محاسبات معنوی بر منافع مادی، مقابله قاطع با تفکر غربی و لیبرالی و ایمان به توان داخلی از ارکان اساسی این مکتب است.

حجت‌الاسلام رحیمی تصریح کرد: امامین انقلاب نه‌تنها در برابر آمریکا انعطافی نشان ندادند، بلکه هرگز به این کشور اعتماد نکردند و همواره نسبت به نیرنگ‌های آن هشدار داده‌اند.

وی افزود: نامگذاری آمریکا به عنوان شیطان بزرگ از سوی امام خمینی(ره) نیز بیانگر همین نگاه و تأکید بر دشمنی ریشه‌دار جبهه استکبار با اسلام است.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: امامین انقلاب با باور به وعده‌های الهی، نیرنگ دشمن را سست می‌دانستند و بر این اعتقاد بودند که ایستادگی در برابر دشمن، نویدبخش پیروزی است از همین رو، در اندیشه آنان سیاست از دیانت جدا نیست و اداره جامعه اسلامی باید بر پایه همین پیوند شکل گیرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مجموعه‌ای از صفات یک زمامدار شایسته در وجود امام راحل جمع شده بود و همین ویژگی‌ها مسیر انقلاب اسلامی را تا امروز زنده و پویا نگه داشته است.

کد مطلب 6850927

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