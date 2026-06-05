به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوه خود با اشاره به سیره اهلبیت(ع) اظهار کرد: در فرهنگ اهلبیت(ع) حتی گرسنه ماندن یک اسیر مشرک نیز پذیرفتنی نیست، بنابراین با وجود چنین آموزههای والای دینی، بروز پدیدههایی مانند گرانی، رانتخواری و جنایتهای اقتصادی در جامعه هیچ توجیهی ندارد.
وی افزود: مقابله با فساد اقتصادی نیازمند عزم همگانی است و در این مسیر همه اقشار جامعه از جمله مردم، مسئولان، بازاریان، رسانهها و نهادهای نظارتی باید نقشآفرینی کنند.
وی افزود: سکوت در برابر رانتخواران و مفسدان اقتصادی قابل پذیرش نیست، چرا که این اقدامات با کوچکتر شدن سفره مردم و آسیب به اعتماد عمومی همراه است.
امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و ایام شهادت رهبر شهید، به مؤلفههای اصلی مکتب سیاسی امامین انقلاب پرداخت و گفت:مردممحوری، احیای ولایت فقیه، تقدم محاسبات معنوی بر منافع مادی، مقابله قاطع با تفکر غربی و لیبرالی و ایمان به توان داخلی از ارکان اساسی این مکتب است.
حجتالاسلام رحیمی تصریح کرد: امامین انقلاب نهتنها در برابر آمریکا انعطافی نشان ندادند، بلکه هرگز به این کشور اعتماد نکردند و همواره نسبت به نیرنگهای آن هشدار دادهاند.
وی افزود: نامگذاری آمریکا به عنوان شیطان بزرگ از سوی امام خمینی(ره) نیز بیانگر همین نگاه و تأکید بر دشمنی ریشهدار جبهه استکبار با اسلام است.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: امامین انقلاب با باور به وعدههای الهی، نیرنگ دشمن را سست میدانستند و بر این اعتقاد بودند که ایستادگی در برابر دشمن، نویدبخش پیروزی است از همین رو، در اندیشه آنان سیاست از دیانت جدا نیست و اداره جامعه اسلامی باید بر پایه همین پیوند شکل گیرد.
امام جمعه ساوه با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مجموعهای از صفات یک زمامدار شایسته در وجود امام راحل جمع شده بود و همین ویژگیها مسیر انقلاب اسلامی را تا امروز زنده و پویا نگه داشته است.
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