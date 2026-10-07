به گزارش خبرنگار مهر، سعید نورالهی پیش از ظهر چهارشنبه در دهمین نشست قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان مرکزی اظهار کرد: هدف از تشکیل قرارگاه، تجمیع ظرفیت‌های نظارتی، حذف موازی‌کاری و تشدید بازرسی‌ها بود که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: در جلسات گذشته تأکید شد فعالیت قرارگاه باید فراتر از روال عادی کمیته اقدام مشترک باشد و اثر آن به‌صورت محسوس در بازار و برای مردم نمایان شود که تاکنون محقق نشده است.

وی با اشاره به تجربه افزایش تیم‌های بازرسی در پایتخت تصریح کرد: در سازمان مرکزی اعلام شد تعداد تیم‌های بازرسی تهران از ۷۰ به یک‌هزار تیم افزایش یافته و حتی با احتساب ۲۰۰ تیم جدید، ظرفیت نظارتی این شهر دست‌کم سه برابر شده است.

نورالهی ادامه داد: انتظار می‌رود در استان مرکزی نیز با افزایش تعداد تیم‌های نظارتی، تحول جدی در پایش بازار ایجاد شود؛ چراکه هرچه تعداد پایش‌ها افزایش یابد، درصد کشف تخلف نیز متفاوت خواهد شد و واحدهای متخلف با دقت بیشتری شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تاکید کرد: احتکار کالا حتی در سطح برخی واحدهای صنفی مشاهده می‌شود و کالاها با هدف عرضه در قیمت‌های بالاتر نگهداری می‌شوند.

وی افزود: گزارش‌هایی از فراخوان برخی محصولات توسط شرکت‌های تولیدی برای عرضه مجدد با برچسب و قیمت جدید دریافت شده که ضرورت تقویت نظارت بر بازار را نشان می‌دهد.

نورالهی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمال تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده وجود دارد و اگر فشار اقتصادی بر مردم به همین شکل ادامه پیدا کند، دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی متفاوت و جدی‌تری وارد میدان شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: دستگاه‌های ضابط بخشی از ظرفیت درون‌سازمانی خود را به حوزه نظارت اختصاص داده و تعداد تیم‌های نظارتی را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند.

وی تصریح کرد: هر دستگاه ضابط باید حداقل سه تیم نظارتی در مرکز استان و یک تیم در شهرستان‌ها فعال کند و افزود: در برخی رزمایش‌ها برای تقویت حضور میدانی، هر هشت رئیس شعبه تعزیرات در قالب تیم‌های نظارتی به بازار اعزام شدند.

نورالهی ادامه داد: در طرح اخیر ۶ تیم نظارتی پیش‌بینی شد، در حالی که در شرایط عادی ۳ تا ۴ تیم و در ایام خاص حداکثر ۴ تا ۵ تیم فعال بوده‌اند؛ از این‌رو، فعالیت حداقل ۶ تیم در شرایط عادی مرکز استان ضروری است.

وی با اشاره به برگزاری سه مرحله رزمایش نظارتی در مرکز استان گفت: این رزمایش‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف نتایج مطلوبی داشت و پیشنهاد می‌شود مرحله چهارم آن در مهرماه، از هفته آینده در مرکز استان برگزار شود.

نورالهی تأکید کرد: شهرستان‌ها نیز باید اقدامات نظارتی را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند تا در روند نظارت بر بازار، یک تفاوت عینی و محسوس ایجاد شود و مردم اثر حضور و فعالیت تیم‌های نظارتی را در بازار احساس کنند.