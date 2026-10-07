پزشکان تومور جنین را در رحم مادر کوچک کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، آنها برای این منظور فرایندی نوین ابداع کردند که به نجات جان هزاران نفر منجر می شود.

این جنین در رحم دچار ناهنجاری مادرزادی ریه با منشا ژنتیکی به نام CPAM شد که به گفته پزشکان بین هر ۲۵ تا ۳۵ هزار بارداری فقط در یک مورد اتفاق می افتد. ناهنجاری مذکور بیشتر اوقات تهدیدی برای سلامت به حساب نمی آید اما در برخی موارد ممکن است تومور به سرعت بزرگ شود و فشار شدید به قلب و ریه ها وارد کند که احتمالا مرگ جنین را در پی خواهد داشت.

هم اکنون هیچ درمان استانداردی برای موارد CPAM وجود ندارد. در برخی موارد برای کوچک کردن تومور جنین برای مادر داروهای استروئیدی تجویز می شود.

در مواردی نادر که CPAM همراه یک کیست مملو از مایع است، پزشکان سوزنی داخل شکم مادر و رحم می کنند تا لوله ای برای تخلیه بین کیست و غشای مایع دور رحم قرار دهند. در مواردی بسیار نادر نیز پس از قراردادن لوله مذکور بارداری نارس گزارش شده است.

اما در جدیدترین مورد گزارش شده، پزشکان چینی از یک روش کم تهاجمی برای کوچک کردن توموری بزرگ در جنین موجود در حم مادری ۴۰ ساله استفاده کردند.

این تومور در هفته بیست و دوم بارداری پنج سانتیمتر شده بود که برای فشار آورد به ریه ها و قلب خطرناک بود. پزشکان متوجه تجمیع خطرناک مایع در شکم جنین نیز شدند. آنها یک سوزن کوچک را از طریق شکم مادر به تومور در ریه جنین وارد، انرژی مایکرویو را از طریق سوزن به رحم منتقل کردند تا بافت غیر معمول را داغ و نابود کنند.

این فرایند با مرتعش کردن مولکول های آب برای ایجاد حرارت شدید کار می کند که تومور را از داخل از بین می برد. طی سه روز اندازه تومور به میزان قابل توجهی کاهش یافت و مایع تجمیع یافته در شکم جنین به طور کامل از بین رفت.

نوزاد مذکور در هفته سی و هفتم بارداری از طریق سزارین متولد شد و ۲.۹ کیلوگرم وزن داشت. پزشکان فرایند کم تهاجمی را نقطه عطفی معرفی و اشاره کردند این نخستین مورد گزارش شده استفاده از روش ابلیشن با امواج مایکروویو برای درمان CPAM جنین بوده است.

آنها تاکید کردند هرچند این روش امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان تنها بر اساس یک مورد، درباره ایمنی و اثربخشی آن با قطعیت اظهار نظر کرد.