یک بیوهکر کلونی از خود ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این کارآفرین ۴۸ ساله حوزه فناوری، که به دلیل تلاشهای افراطی خود برای مقابله با پیری و به تأخیر انداختن مرگ از طریق برنامههای سختگیرانه سلامت شهرت یافته است، می گوید: تازهترین اقدامش میتواند مسیر جدیدی برای معکوس کردن روند پیری ایجاد کند.
او در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: من همین حالا از خودم یک کلون ساختم. در قالب یک نوزاد تازهمتولدشده.
فرآیندی که جانسون از آن با عنوان «کلونسازی» یاد میکند، در واقع به فناوری «سلولهای بنیادی پرتوان القایی» یا iPSC اشاره دارد. در این روش، سلولهایی از یک نمونه خون جدا و سپس بهگونهای بازبرنامهریزی میشوند که رفتاری مشابه سلولهای بنیادی جنینی پیدا کنند.
جانسون گفت: «برایانِ نوزاد» فعلا در یک ظرف پتری زندگی میکند. شاید برای بعضی افراد این موضوع ترسناک باشد و آیندهای آخرالزمانی را تداعی کند. اما عدهای دیگر آن را آینده اجتنابناپذیر علم پزشکی و سلامت خواهند دانست.
این بیوهکر ماه گذشته فاش کرد به یک بیماری خودایمنی درمانناپذیر مبتلا شده است. در این بیماری سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلولهای سالم پوشش داخلی معده او حمله میکند.
او اعلام کرد که قصد دارد این بیماری را حل کند و مدعی شد با کمک هوش مصنوعی چنداُمیک (Multiomics) و دیانای سفارشیسازیشده (Custom-built DNA)، دیگر نباید هیچ بیماریای را ذاتاً درمانناپذیر فرض کرد.
او در تازهترین پست خود نوشت: با استفاده از این کلون، میتوانم به نوعی بانک خون شخصی خودم داشته باشم، روشهای درمانی را روی کلون آزمایش کنم، اندامهایی برای پیوند پرورش دهم، درمانهای جدید توسعه بدهم و سلولهای جوان را به بدنم تزریق کنم.
او همچنین افزود: این فناوری مسیری برای معکوس کردن روند پیری در اختیار ما قرار میدهد. قبلا گفته بودم تشخیص ابتلا به یک بیماری درمانناپذیر، یکی از بهترین اتفاقاتی بوده که در مدت طولانی برایم رخ داده است. این موضوع دریچهای به سوی مسیرهای جدید برای ترمیم و تقویت بدن گشوده است. این، نخستین نمونه از آن است.
برنامه او با انتقاد برخی از دنبالکنندگانش روبهرو شده است. یکی از کاربران در واکنش به این امر نوشت: برایان جانسون نمونهای از این است که اگر به مردی که بهطور وسواسگونهای از مرگ میترسد، پول زیادی بدهید، چه اتفاقی میافتد.
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