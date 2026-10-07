محکومیت بیش از ۸ میلیارد ریالی متخلف لوازم خانگی در لنگرود

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لنگرود به پرونده تخلف مربوط به لوازم خانگی به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: این پرونده مربوط به نگهداری لوازم خانگی و ثبت نشدن ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها بوده که با هدف سودجویی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

امینی تصریح کرد: متهم این پرونده علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. وی با اشاره به نحوه کشف تخلف گفت: مأموران پلیس آگاهی در جریان بازرسی از انبار یک واحد صنفی، تخلف مربوط به ثبت نشدن کالا در سامانه جامع انبارها را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تأکید کرد: ثبت دقیق ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها از الزامات قانونی بوده و با تخلفات مربوط به عرضه، نگهداری و جابه‌جایی غیرقانونی کالا مطابق مقررات برخورد خواهد شد.