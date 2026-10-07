شناسایی ۴ تخلف صنفی در بازرسی از واحدهای خواروبارفروشی سنندج

روح‌الله شکربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف بررسی نحوه عرضه کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت‌های نظارتی از واحدهای خواروبارفروشی سطح شهر سنندج انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، صلاح محمودی رئیس شعبه ۱۰۱ سیار بدوی سنندج به همراه نماینده اتاق اصناف، عملکرد ۱۰ واحد صنفی را از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار دادند.

معاون قضایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در جریان این بازدیدها چهار تخلف شامل درج نکردن قیمت، رعایت نکردن ضوابط صنفی و بهداشتی و صادر نکردن فاکتور شناسایی و برای رسیدگی قانونی گزارش شد.

شکربیگی با اشاره به تداوم نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: اجرای گشت‌های مشترک با هدف پیشگیری از تخلفات اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.