به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه‌شنبه در خاتمه بازدید از واحدهای عرضه اقلام مصرفی مردم در گرمسار، در جمع خبرنگاران از استمرار سه‌شنبه‌های نظارتی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: نظارت بر بازار با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزود: گشت‌های ویژه نظارتی سه‌شنبه هر هفته ادامه خواهد داشت و فعالیت واحدهای صنفی به‌صورت دقیق رصد می‌شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به برنامه‌های ستاد تنظیم بازار، بیان کرد: در راستای تحقق برنامه‌های این ستاد و با هدف نظارت دقیق بر روند عرضه کالا و خدمات، تیم‌های بازرسی در قالب گشت‌های مشترک سه‌شنبه‌های هر هفته، با حضور فرماندار گرمسار و مسئولان ذی‌ربط فعالیت خواهند کرد.

همتی تصریح کرد: نمایندگان اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط در این گشت‌های نظارتی حضور دارند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل قیمت و کیفیت کالاها، گفت: بازدیدهای میدانی به‌صورت مستمر و هدفمند انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.

فرماندار گرمسار همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عدم درج قیمت، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند.