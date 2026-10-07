به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مسعود تاج لنگرودی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج سیدحسین نبوی نیز به مداحی و مرثیهسرایی میپردازد.
این مراسم از ساعت ۱۶ عصر در لنگرود، سبزهمیدان، در جوار بقعه متبرکه امامزاده آقا سیدمحمد برگزار خواهد شد.
یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود به همت مسجد عربزاده لنگرود و کانون فرهنگی تربیتی نمونه کشوری مکتبالرسول(ص) برگزار میشود.
از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور لنگرود برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.
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