به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود تاج لنگرودی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج سیدحسین نبوی نیز به مداحی و مرثیه‌سرایی می‌پردازد.

این مراسم از ساعت ۱۶ عصر در لنگرود، سبزه‌میدان، در جوار بقعه متبرکه امامزاده آقا سیدمحمد برگزار خواهد شد.

یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود به همت مسجد عربزاده لنگرود و کانون فرهنگی تربیتی نمونه کشوری مکتب‌الرسول(ص) برگزار می‌شود.

از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور لنگرود برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.