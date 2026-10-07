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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود برگزار می‌شود

یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود برگزار می‌شود

لنگرود- یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود تاج لنگرودی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج سیدحسین نبوی نیز به مداحی و مرثیه‌سرایی می‌پردازد.

این مراسم از ساعت ۱۶ عصر در لنگرود، سبزه‌میدان، در جوار بقعه متبرکه امامزاده آقا سیدمحمد برگزار خواهد شد.

یادواره شهدای سبزه‌میدان لنگرود به همت مسجد عربزاده لنگرود و کانون فرهنگی تربیتی نمونه کشوری مکتب‌الرسول(ص) برگزار می‌شود.

از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور لنگرود برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 6971039

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