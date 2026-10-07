تأکید بر تسریع در صدور اسناد مالکیت موقوفات یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، مهدی اقبال گفت: در نشست مشترک، آخرین وضعیت پلاک‌های ثبتی موقوفات بررسی و راهکارهای تسریع در تثبیت مالکیت و صدور اسناد تک‌برگ مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست بر اولویت‌بندی پرونده‌های فاقد سند، استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود و تشکیل کارگروه‌های مشترک در شهرستان‌ها برای رفع موانع ثبتی تأکید شد.

مدیران کل ثبت اسناد و اوقاف استان یزد با اشاره به صدور حدود ۲۵۰۰ سند مالکیت موقوفات از ابتدای سال تاکنون، بر پیگیری جهادی روند صدور اسناد و تکمیل مستندسازی موقوفات استان تا پایان سال تأکید کردند.

اقبال گفت: همچنین مقرر شد گزارش پیشرفت اقدامات به صورت ماهانه بررسی و عملکرد شهرستان‌ها در زمینه تثبیت مالکیت موقوفات پایش شود تا حدنگاری اراضی موقوفه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت موقوفات با هدف صیانت از حقوق موقوفات، جلوگیری از تعرض به اراضی وقفی، کاهش دعاوی حقوقی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.